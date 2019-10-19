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17 октября, четверг, 11:01

Арт-экспедиция петербуржцев и ее итоги

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Доброе утро, включение из Казани. Казань стала конечным пунктом арт-экспедиции петербургской организации Аутсайдервиль, которая ищет самых талантливых художников с ментальными особенностями по всей России. Кстати, в этом году их работы впервые будут представлены на всемирной выставке аутсайдерского искусства в Париже.

 
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