Арт-экспедиция петербуржцев по регионам России

05 марта, вторник, 14:36

Ольга Фоминых и Нина Лучинкина – энтузиасты петербургской организации «Аутсайдервиль». Они отправились в арт-экспедицию по регионам Приволжья - выбирать работы для выставки, которая в октябре пройдет в Казани, в рамках фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?». Аутсайдервиль уже 10 лет изучает техники и методики арт-терапии в Европе и России, поддерживает талантливых художников-аутсайдеров и открывает их творчество коллекционерам и музеям.

Аутсайдервиль уже 10 лет изучает техники и методики арт-терапии в Европе и России, поддерживает талантливых художников-аутсайдеров и открывает их творчество коллекционерам и музеям.