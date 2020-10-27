Карачаево-Черкессия и программа "Вода России". Что удалось улучшить в регионе?

26 октября, понедельник, 11:02

Одной из главных особенностей нашей страны, пожалуй, является ее природное многообразие. Но население Центральной части России даже не представляет себе, как живут люди в удаленных регионах. Доброе утро, это включение из Карачаево-Черкессии специально для Петербурга.

Реализация федеральной целевой программы "Вода России" продолжается в Карачаево-Черкесской республике уже 8 лет. Только по предварительным оценкам, ущерб от паводков и наводнений, который был предотвращен благодаря этим мероприятиям составил более 3 миллиардов рублей.

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