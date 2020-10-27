Карачаево-Черкессия и образовательные программы

26 октября, понедельник, 11:03

В нашей стране существует негласный стереотип, что по мере удаления от крупных городов, уровень и качество образования будут неуклонно снижаться. Чтобы разобраться с этим вопросом мы решили сами отправиться в сельскую местность, но не в ближайшую к Петербургу Ленинградскую область, а в один из удаленных регионов – Карачаево-Черкессию.

Карачаево-Черкесская республика расположена в предгорьях Кавказа и 80% ее территории это горная местность. Из 149 населенных пунктов - всего 4 города, остальное сельская местность. Главная проблема образования в сельской местности ни для кого секретом не является – нехватка учителей.

Однако с этого года на всей территории нашей страны начала действовать целевая программа "Земский учитель".

Подробнее о значимых образовательных проектах в регионах - в нашем материале.