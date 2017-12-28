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27 декабря, среда, 12:53

Капитальный ремонт: проблематика Петербурга и способы решения

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Дом 16 по Фарфоровской улице был построен в 1929 году для рабочих Фарфорового завода. Сейчас он сильно обветшал и имеет неприглядный вид. И жильцы опасаются, что скоро он станет непригоден для жизни. По соседству подобные здания этой же серии уже отремонтировали. Почему одни дома попадают в программу капитального ремонта, а другие нет и что делают активные петербуржцы, чтобы ускорить этот процесс.

"Вы посмотрите на козырьки, в каком они состоянии! Ребенок будет проходить, не дай Бог, просто на голову упадет".

Жители дома номер 16 с завистью глядят на соседние четырехэтажки. Почему одних отремонтировали, а других нет – пытаются выяснить в различных инстанциях.  Пока два года переписки с  районной администрацией и Жилищным комитетом ни к чему не привели. Дома как не было, так и нет в программе капитального ремонта на ближайшие… 20 лет.

Людмила Миндибаева, жительница дома 16 по Фарфоровской улице: "Дома соседние стояли в таком же состоянии, даже чуть лучше, и мы всегда думали, что если и начнется ремонт, что с нашего первого дома".

 Упражнения в эпистолярном жанре пока помогли добиться только того, что с дома сняли часть облицовки  – чтобы кусок штукатурки не упал кому-нибудь на голову.  Теперь в щели между голыми кирпичами попадает сырость – и как следствие, квартиры захватила плесень.

 
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