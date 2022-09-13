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12 сентября, понедельник, 15:01

Канонерский остров: промышленная зона или место отдыха?

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В сознании большинства петербуржцев Канонерский остров - промышленная портовая зона, и лишь избранные приезжают сюда отдохнуть. Где еще в центре города можно насобирать настоящей малины, позагорать у воды, полюбоваться полевыми цветами. Правда, и ухоженным это место не назовешь. Интересный проект благоустройства Канонерки предложили молодые архитекторы.

Сейчас авторы проекта планируют начать проведение общественных обсуждений проекта и привлечение экспертного сообщества, чтобы придуманная архитекторами сказка стала былью, а рабочий остров Петербурга — новым прекрасным местом притяжения горожан и туристов. Подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.

 
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