Канонерский остров: промышленная зона или место отдыха?

12 сентября, понедельник, 15:01

В сознании большинства петербуржцев Канонерский остров - промышленная портовая зона, и лишь избранные приезжают сюда отдохнуть. Где еще в центре города можно насобирать настоящей малины, позагорать у воды, полюбоваться полевыми цветами. Правда, и ухоженным это место не назовешь. Интересный проект благоустройства Канонерки предложили молодые архитекторы.

Сейчас авторы проекта планируют начать проведение общественных обсуждений проекта и привлечение экспертного сообщества, чтобы придуманная архитекторами сказка стала былью, а рабочий остров Петербурга — новым прекрасным местом притяжения горожан и туристов. Подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.