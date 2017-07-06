Каково будущее отечественного речного и морского транспорта?

05 июля, среда, 12:36

Пассажирское судоходство в нашей стране за последние 20 лет сократилось в 4 раза. Сегодня фарватеры большинства рек используются исключительно для грузоперевозок. Одной из главных причин является устаревший флот.

Средний возраст пассажирских теплоходов в России составляет больше 30 лет, все они строились еще в советское время. Однако, проекты современных пассажирских судов есть у многих отечественных предприятий. В Татарстане, к примеру, предлагают варианты скоростных судов глиссирующего типа.

Ренат Мистахов – Генеральный директор Зеленодольского завода им.А.М.Горького:

"Сегодня новая тема, тема глиссирующих судов на базе А145. Тема интересная, тема перспективная. Эта суда, которые могут обеспечить перевозку до 150 пассажиров и им не требуется иметь большую осадку."

3 судна такого типа уже несколько лет успешно эксплуатируются в России, одно из них курсирует по Волге, 2 - на Оби. На основе действующих скоростных судов предприятие разработало еще несколько проектов более вместительного, а также более экологичного транспорта, работающего на природном газе. Но заинтересованность в таких судах пока проявляют лишь иностранцы.

Ренат Мистахов – Генеральный директор Зеленодольского завода им.А.М.Горького:

"Соглашение и договор на поставку двух кораблей в Эмираты. Это Абу-Даби, они будут ходить между Абу-Даби и Дубаи. 13 числа мы планируем заложить эти два парохода для наших инозаказчиков, конечно, хотелось бы зайти и на российский рынок с этим проектом."

Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Нижнем Новгороде. Легендарное ЦКБ, где были сконструированы знаменитые суда на подводных крыльях: метеоры, кометы и ракеты. В Петербурге до сих пор можно отправиться от Дворцовой площади в Петергоф на метеоре советского проекта, последний из которых был спущен на воду в 2004 году . Сегодня знаменитое КБ готово предложить транспорт на подводных крылья 21 века.

Сергей Королев – Директор по инновационному развитию ЦКБ по СПК им.Алексеева:

"В настоящее время мы ведем большой комплекс работ. Каждый год мы спускаем на воду несколько катеров, мы строим их самостоятельно, у нас собственная производственная площадка..."

Отработав современные технологии на малых судах (катерах на подводных крыльях «Дельфин» и «Волга»), ЦКБ ведет работу над тремя проектами крупных судов на подводных крыльях – Валдай, Метеор 120М, а также Циклон, первые из которых должны быть спущены на воду уже в следующем году. Еще одним новшеством стал проект пассажирского экраноплана. ЦКБ имени Алексеева, в сотрудничестве с петербургским предприятием "Радар ммс", представили законченный проект «Чайки-2», который готов поступить в производство.

Сергей Королев – Директор по инновационному развитию ЦКБ по СПК им.Алексеева:

"Мы никогда не говорим, что это альтенатива чему-то. У него есть своя собственная ниша, он может экспулатироваться на больших реках Российской федерации, в прибрежной, морской зонах. Он может быть в нескольких компоновках: грузовой, грузо-пассажирский вариант, также он может применяться для спасательных и других специальных задач."

Самолет или корабль? Ни то и ни другое. Экраноплан летит над поверхностью воды, используя эффект экрана, со скоростью, значительно превышающей корабельную, при необходимости, может подниматься на значительную высоту. Ему не нужны аэродромы, он безопаснее самолетов, и экономичнее кораблей.

Иван Анцев – Исполнительный директор НПП «Радар ммс», к.т.н.:

"Здесь на выставке мы представляем «Чайку» - экраноплан водоизмещением 54 тонны. И сразу к нему мы показываем навигационно-пилотажный стенд, чтобы потенциальный заказчик мог понимать, а что такое экраноплан и как им управлять, что такое экран и как ведет себя машина."

Еще одной отраслью гражданского судостроения, в которой Петербург занимает лидирующее место не только в нашей стране, но и в мире, является строительство атомных ледоколов. Сразу три гиганта, мощностью 60 мВт каждый, находятся сегодня на Балтийском заводе. «Арктика» уже спущена на воду, «Урал» и «Сибирь» находятся на стапелях. Однако, это является лишь отработкой новых технологий, которые позволят нашим судостроителям в ближайшие годы приступить к перспективному проекту ледокола «Лидер», мощностью 120 мВт, который должен будет обеспечивать круглогодичную навигацию по северному морскому пути.

Владимир Баженов – 1-й заместитель генерального директора «Балтийский завод-Судостроение»:

"Проект настолько уникальный, что его построить одному заводу просто не под силу. Чтобы построить такой ледокол на нашей территории, необходимо провести глубокую модернизацию нашего предприятия. Мы надеемся, что такие решения будут приняты, потому что Балтийский завод – это флагман отечественного атомного кораблестроения и судостроения. Мы надеемся, что эта компетенция и дальше будет развиваться."

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал, Петербург.