Каким может быть Петербург будущего, и как сделать его более комфортным для проживания?

20 июня, среда, 12:34

Каким может быть Петербург будущего, и как его сделать более комфортным для проживания? Об этом и не только говорили участники IV Международного форума пространственного развития.

Петербург, как и любой крупный город – живая агломерация, которая не замерла в своем изначальном виде, а постоянно растет, видоизменяется и приобретает новые черты. Однако многие эксперты отмечают: при всех новинках и трендах времени, которые появляются на улицах Северной столицы, Петербург, по-прежнему, сохраняет свою индивидуальность.

Лев Манович, профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка: "Наверное, в Петербурге есть какие-то свои культурные гены, которые заставляют его сопротивляться подчинению большим трендам или другим большим городам, типа Москвы. Уникальность Петербурга проявляется в том, что все глобальные бренды здесь присутствуют, но они не доминируют".

То, что в последние годы жители города все больше внимания обращают на общественные пространства, благоустройство улиц и в прямом смысле слова начинают спорить с городскими властями на счет тех или иных решений, вписывается в общемировой тренд. Каждый человек хочет не только личной свободы, но и чтобы с его мнением считались, в том числе и органы власти.

Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС: "92% считают себя патриотами, при этом доля тех, которые в ответ на вопрос, что такое быть патриотом, отвечают: "Быть патриотом – это делать что-то для своей страны и менять что-то в ней. Таких людей в 16-м году было 70%, а в 18 году 77, это самая растущая категория".

Как показывает практика последних лет, попытки создать в нашей стране новые пространства для проживания: технологические кластеры, монополисы и даже простые студенческие кампусы в отрыве от городской среды, выводя их за пределы мегаполиса, терпят полный крах.

Виктор Вахштайн, кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социологических наук МВШСЭН: "Есть одна общая черта у моногородов и новых технологически ориентированных территорий, кампусов, типа айтикластеров, монополисов и так далее. Это то, что люди не хотят в них жить. Во всех повторяется одна и та же фраза: мы не хотим жить в этом гетто".

А вот над чем предстоит работать всей нашей стране и Петербургу, в том числе, это дизайн. Создать не просто жилой квартал с продуманной инфраструктурой, а территорию комфортную для проживания. Построить не просто офисное помещение, а максимально удобное для сотрудников пространство, которое не исключает элементы домашнего комфорта.

Сунанд Прасад, экс-президент Королевского института британских архитекторов: "Что дает возможность пространству превращаться в место, и не просто место, а место притяжения и интереса. Прежде всего, это продуманность и дизайн. Многолетние исследования показали, что компании, в которых разработан индивидуальный внутренний интерьер, имеют меньшую текучесть кадров. Общественные места, где заранее решены вопросы комфорта посетителей, более востребованы

Кстати, Форум пространственного развития, который прошел в Петербурге в начале недели, стал прологом масштабного выставочного проекта, который полтора года разрабатывал Университет ИТМО. "Петербург 2103" - уникальный рассказ об истории строительства города на Неве с привлечением современных технологий, наряду с музейными материалами.

Михаил Климовский, рукводитель выставочного проекта "Петербург 2103": "Рассказ об истории Петербурга реализуется в 10 главах, и каждая глава характеризуется конкретной личностью или человеком, который определял судьбу города в этот момент. Где-то это может быть конкретный персонаж, как Петр 1, который основал город, а где-то это может быть собирательный образ, например советский период называется "Ленинградская семья" или есть период, который называется "Маленький человек".

Как могли выглядеть Петербург и Ленинград, и почему некоторые проекты так и остались нереализованными? Каким видели будущее города в 19 и 20-м вв., и что брал в качестве примера Петр I, когда закладывал новую столицу России? Отдельный раздел выставки посвящен возможному будущему.

Михаил Климовский, рукводитель выставочного проекта "Петербург 2103": "В рамках выставки, говоря о прошлом, настоящем, есть раздел будущее, он называется Visions, располагается на втором этаже Манежа и представлен в виде 7 авторских высказываний: 3 архитекторов, 3 художников и одной группы режиссеров".

Выставка в Манеже продлится целый месяц – до середины июля.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.