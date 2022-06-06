Какие профессии можно освоить в Академии танца Бориса Эйфмана

06 июня, понедельник, 16:17

За девять лет своего существования Академия танца Бориса Эйфмана уже выпустила танцовщиков, работающих и в Мариинском театре и труппе самого Бориса Яковлевича, что говорит о высоком уровне подготовки будущих артистов, но балет это не только то, что происходит на сцене. За хорошей поставкой всегда стоит работа десятков специалистов, в том числе и светорежиссеров, и костюмеров и, конечно, гримеров. Не удивительно, что в Академии с прошлого года начали появляться и такие учебные программы.

Говоря о академии, в первую очередь, надо понимать, тут невозможно найти случайных людей. Здесь учатся и работают лишь те, для кого балет и театр – это главный интерес в жизни. И неважно, какую профессию вы хотите освоить - стать артистом балета или специалистом по театрально-декорационному искусству, если вы не фанат, не человек театра Эйфмана, в академии вам делать нечего.

Подробнее в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Линда Черкасова, Александр Дружинин, Александра Веденская. Первый канал. Петербург.