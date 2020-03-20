Какие меры по борьбе с коронавирусом предпринимает Петербург?

19 марта, четверг, 14:08

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия коронавирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы.

В инфекционной больнице имени Боткина с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся более трехсот человек. Их состояние удовлетворительное. Об этом накануне сообщил городской оперативный штаб. Лечение получают семь человек, диагноз которым был поставлен ранее. Накануне Александр Беглов во время объезда Фрунзенского района посетил поликлинику номер девятнадцать. Он проверил, как идет забор анализов на коронавирусную инфекцию и осмотрел оборудование скорой помощи. Особое внимание на аппараты ИВЛ.

В кассах ведущих авиаперевозчиков накануне были небольшие очереди. Авиакомпании возвращают деньги за несостоявшиеся перелеты. Авиарейсы из Петербурга во все европейские страны отменены. Кроме этого, улететь из Пулково невозможно в Азию и в страны СНГ.

Метрополитен Петербурга четыре раза в сутки начал дезинфекцию и влажную оборку вагонов и вестибюлей. Все обрабатывают растворами усиленной концентрации.

Правительство Петербурга собирается разработать меры по поддержке бизнеса в городе в период пандемии коронавируса. Какие именно это будут меры еще решают, но предпринимателей чиновники уже выслушали. Правительство хотело получить ответы на приоритетные вопросы. Например, какие решения Смольного позволят избежать увольнения работников или что позволит снизить инфицирование сотрудников в организациях. Так же прозвучало, что торговые сети фиксируют высокий спрос на бакалею и дезинфицирующие средства, но заверила, что дефицита нет.

Стало известно, что весенние школьные каникулы будут продлены на неделю и состоятся с 23 марта до 12 апреля включительно. Сейчас ни одно образовательное учреждение Петербурга не закрыто из-за пандемии коронавируса. Школы и детские сады работают в штатном режиме. Между тем, родителям рекомендовано самим принять решение отправить ребенка в школу, либо оставить его дома и перевести на дистанционное обучение. Для этого достаточно уведомить классного руководителя любыми способами.

Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято на видеоконференции УЕФА. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Это первый в истории перенос чемпионата Европы. В Смольном отметили, что все бюджетные средства, которые еще не были потрачены на организацию Евро-2020, будут сохранены и перенесены на следующий год.

В Петербурге до конца апреля введен запрет на проведение мероприятий, которые соберут свыше 50 человек, об этом сообщается в принятом в среду постановлении правительства города. В связи с вводимым карантином и закрытием многих учреждений мы призываем не поддаваться панике и соблюдать элементарные меры предосторожности. Будьте здоровы!

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.