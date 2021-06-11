Апофеоз 100-летия Филармонии. Фестиваль "VOLKOV ManiFEST". Новые экспозиции - в "Эрарте". "Берлиоз. Осуждение Фауса" в Мариинском

11 июня, пятница, 09:07

Столетие Петербургской филармонии, фестиваль "Волков манифест" и Неделя культуры и искусства глухих - в обзоре культурных событий.



У меня в руках программа концерта открытия Государственной филармонии, которое состоялось 12 июня 1921 года. Ровно 100 лет спустя эту же программу сыграют музыканты Заслуженного коллектива России на юбилейном концерте.

Сто лет назад музыканты вышли на эту сцену с особым трепетом. Возобновление концертной жизни в бывшем Зале Дворянского собрания в послереволюционном Петрограде было большим событием.

Знаковый концерт 12 июня станет кульминацией первого юбилейного сезона.



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В этот же день, в субботу в концертном зале Яани кирик откроется VII Фестиваль VOLKOV ManiFEST. Его создатель, именитый петербургский контрабасист Владимир Волков, участвует в огромном количестве творческих коллабораций. Которые соберет на одной концертной площадке. В программе три концерта:

СНХ Владимир Волков, Музыкант, Художественный руководитель фестиваля 0.40 – 1.00 Первый концерт посвящен джазу.. будет два ансамбля… это вот первый день

Второй день фестиваля посвятят фольклору и барокко, третий – неоклассике и экспериментальным проектам. В концертах примут участие Андрей Кондаков, Сергей Старостин, Антон Адасинский и другие выдающиеся музыканты, театральные и литературные деятели.



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В музее Эрарта открылись сразу несколько новых выставок. Работы художника Миши Брусиловского, которому в родном Екатеринбурге установлен памятник, выставляются в Петербурге впервые. Хотя востребованы и на Венецианской биеннале, и на международных аукционах. Художнику удалось создать узнаваемый авторский стиль и узнать секрет превращения повседневной рутины в возвышенную легенду. А выйдя из его лабиринтов времени можно перенестись в солнечную атмосферу прибрежных городов на картинах Александра Косенкова.





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Всероссийская выставка глухих художников и фотографов откроется сегодня в Историческом парке "Россия – моя история". Проект назвали "Сила рук" и приурочили к 800-летнему юбилею князя Александра Невского. В работах неизменно ощущается видение неслышащих мастеров, позволяющее говорить об особом взгляде на мир тишины.



Выставка станет одним из событий Международного культурного форума "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге", который пройдет в ближайшие дни



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В рамках фестиваля Звезды белых ночей на длинных выходных в Мариинском театре пройдет сразу 4 события. Одно из них - с участием всемирно известного баса Ильдара Абдразакова - концертная версия оперы "Берлиоз. Осуждение Фауста" . Коварный и насмешливый Мефистофель – одна из коронных партий артиста, которую он исполнял на самых престижных оперных сценах. Спектакль пройдет 13 июня в Мариинском-2. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.



Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. 1 канал. Петербург

