Как зимуют пернатые в наших краях? Неожиданные открытия петербургских орнитологов

27 февраля, среда, 10:55

Если вы думаете, что зимой в Петербурге и Ленинградской области интересных птиц не увидеть (все больше воробьи, да вороны) - это далеко не так. Более ста видов пернатых остаются на зимовку в наших краях.

Сегодня очень много подобных удивительных открытий и наблюдений в живой природе делают обычные люди – любители птиц, туристы и охотники. Масштабных исследований орнитофауны на государственном уровне сегодня нет, и мы пока так мало знаем о тех, кто живет по соседству с нами.

Удивительные пернатые и их исследователи - расскажем подробнее.