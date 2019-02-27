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27 февраля, среда, 10:55

Как зимуют пернатые в наших краях? Неожиданные открытия петербургских орнитологов

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Если вы думаете, что зимой в Петербурге и Ленинградской области интересных птиц не увидеть (все больше воробьи, да вороны) - это далеко не так. Более ста видов пернатых остаются на зимовку в наших краях.

Сегодня очень много подобных удивительных открытий и наблюдений в живой природе делают обычные люди – любители птиц, туристы и охотники. Масштабных исследований орнитофауны на государственном уровне сегодня нет,  и мы пока так мало знаем о тех, кто живет по соседству с нами. 

Удивительные пернатые и их исследователи - расскажем подробнее. 

 
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