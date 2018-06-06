Как живут и работают петербургские ремесленники?

05 июня, вторник, 16:28

Петербург – город промышленный. Однако наряду с фабриками, заводами и различными производствами, живут в Северной столице мастера народных промыслов и ремесел. То, что они делают своими руками не в силах повторить ни одно оборудование.

Фарфоровое производство некогда было широко развито в нашей стране. Большими сервизами занимались крупные заводы, сувенирную продукцию брали на свои плечи мелкие предприятия. Сегодня участников этого рынка можно пересчитать по пальцам. Фабрика фарфора "Скудельник" известна многим жителям нашей страны, ведь именно ее продукция продается во многих храмах и монастырях, центрах православной культуры. Полгода назад по объективным причинам рыночных отношений фабрика переехала на новое место.

Дарья Бармина, помощник директора фарфоровой фабрики: "Это бывшая картографическая фабрика, которая принадлежала военноморскому флоту. Мы здесь на правах общих, арендуем пространство, как и все".

Среди продукции "Скудельника" около 8 тысяч наименований различных изделий: от чайных пар и классических фарфоровых ваз, до сувенирной продукции. Производство и роспись исключительно ручная.

Надежда Бармина – генеральный директор фабрики фарфора "Скудельник": "Работать в реалиях коммерческой аренды практически невозможно. Сейчас мы работаем фактически на аренду, мы знаем, что каждый месяц нам надо ее закрывать – и это конечно неправильно".

Елена Иващенко – мастер лозоплетения, занимается этим ремеслом уже 27 лет, и уже почти 20 лет руководит небольшим производством по изготовлению плетеной мебели и небольших предметов интерьера и быта. Некогда народное ремесло, которым владели в каждой деревне, сегодня - почти исчезнувший вид промысла.

Елена Иващенко, мастер по лозоплетению, директор производства: "За два месяца можно пройти всю технику плетения, научиться может любой, самое главное иметь желание и любить это дело".

Елена не только обучает всех желающих искусству лозоплетения, она разработала специальную программу для реабилитационных центров, а на своем небольшом производстве с удовольствием принимает сотрудников с ограниченными возможностями. Собственного магазина у производства нет, на рекламу также не тратятся, однако из-за высокого качества продукции хорошо работает "сарафанное радио".

Елена Иващенко, мастер по лозоплетению, директор производства: "Те же выставки, те же магазины если бы представляли нашу продукцию... Ведь те, кто видят качество, говорят, что никак не хуже, а иногда и лучше намного. Люди, которые приходят к нам, говорят: "Как же так, вас так мало видно, а у вас такое качеств"о. Да, это приятно, но было бы больше, было бы лучше, конечно".

Сегодня в Петербурге работают десятки, если не сотни мастеров ручного труда, которые делают уникальные авторские вещи, вот только найти их можно лишь на просторах интернета, да на специализированных выставках.

Вадим Савченко, председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы и ремесла" Санкт-Петербурга и Ленинградской области: "В городе нет ни одного салона-магазина, где бы продавались сувениры и подарки Петербургского производства".

В кузнице Василия Кондурова работа останавливается только глубокой ночью. Кстати, в этой мастерской были выкованы все необходимые металлические детали для исторического проекта корабля "Полтава". При этом здесь рады принимать экскурсии: каждый месяц сюда заглядывает сотня гостей, чтобы приобщиться к кузнечному ремеслу.

Василий Кондуров, кузнец, президент Гильдии кузнецов Санкт-Петербурга и северо-западного региона: "Кузница и огонь в принципе завораживает любой взгляд от школьника до бабушек и дедушек. И бабушки, и дедушки, которые уже не могут взять молоток, все равно его берут и вдвоем, втроем пытаются что-то тут сделать. В нашем ремесле есть некая магия, потому что это покорение металла, это огонь, это очищение. Это энергия и огонь, и народ стремится прикоснуться к чему-то магическому".

Прикасаться к магии металла и процессу ковки всем посетителям приходится в условиях далеких от комфорта, но чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию, нужно вывести диалог с ремесленниками и мастерами народных промыслов на новый уровень.

Василий Кондуров, кузнец, президент Гильдии кузнецов Санкт-Петербурга и северо-западного региона: "Есть опыт европейский, который надо перенимать, когда делаются целые деревни художников с улицами по ремеслам, когда государство субсидирует эти городки, предоставляет электричество, арендную плату разумную, тогда получается не просто изделие, совершенно другой туристический продукт".

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.