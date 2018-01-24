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24 января, среда, 16:47

Как живут бывшие воины-интернационалисты в Петербурге

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Этой зимой бывшие воины-интернационалисты отметят 29-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана; для них это главный праздник. Мы встретились с ветеранами афганской войны, которые, несмотря на все испытания, реализовали свои мечты в мирной жизни.

 
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