Как живут бывшие воины-интернационалисты в Петербурге

24 января, среда, 16:47

Этой зимой бывшие воины-интернационалисты отметят 29-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана; для них это главный праздник. Мы встретились с ветеранами афганской войны, которые, несмотря на все испытания, реализовали свои мечты в мирной жизни.