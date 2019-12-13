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13 декабря, пятница, 10:47

Чудеса Чудского озера

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Чай с настоящим медом с пасеки, камин и прекрасная собака - на сегодня это моя награда, награда путешественника. Ловцы жемчуга находят самые лучшие жемчужины на дне морском, а настоящий путешественник находит редкие места для отдыха вовсе не в туристических путеводителях, а сам. Таких мест много в Гдовском районе. Правда, сюда еще добраться нужно: поезда здесь не останавливаются, автобусы не ходят, а вот как оказались здесь мы, расскажем прямо сейчас.

Для любителей истории Чудское озеро – место Ледового побоища, что  само по себе достопримечательность. Но добраться до жемчужин Гдовского района пока по силам самым бесстрашным автомобилистам, или на автобусе до Гдова, а затем  до деревень и хуторов - только на такси.

До 91 года сюда ходил пассажирский поезд из Ленинграда, с тех пор железнодорожного сообщения ни со Псковом, ни с Ленинградом нет.  В связи с чем в Северо-Западную  и Псковскую транспортные  прокуратуры поступают многочисленные запросы от жителей района, туристов  и дачников.    

Будни гдовских деревнь и ее замечательных жителей - в нашем репортаже.

 
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