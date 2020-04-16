Как живется семьям в деревне в период изоляции?

16 апреля, четверг, 11:10

Читать сказки на ночь в режиме он-лайн - чтобы чувствовать себя гармоничнее «на карантине» и быть вместе со своими друзьями. Одна из идей семьи Леводянских-Головиных. Они, хоть и живут в деревне в ста километрах от Петербурга, привыкли принимать у себя много гостей, и сейчас, как и все, приспосабливаются к новым обстоятельствам. Чем занять детей, находясь в самоизоляции?

Дети, Мирон и Матрёна, узнают о мире не из интернета и телевизора, а больше из книг. Помимо чтения лучшее занятие для детей - быть вместе с родителями и участвовать в домашних делах, уверены в этой семье. Специальных развлечений можно и не придумывать, скучно не будет.

Апрель в этом году выдался месяцем уединения, и Пасху уже, скорее всего, придётся встречать в одиночестве. Зато - в старинном доме, который семья недавно приобрела на соседнем участке и сейчас доводит до ума. Деревянный сруб с настоящей русской печкой.