Как жить, "не зря"?

03 июня, понедельник, 15:00

Иногда человеку, потерявшему зрение, чтобы вернуть себе силы жить, нужна не белая трость, а пространство, в котором зрячие встретятся с незрячими на равных, чтобы сыграть вместе спектакль или разучить танец живота.

"Не зря" — спектакль, в котором невидящие актеры-любители вместе со зрячими актерами и режиссерами исследовали тему видимости и невидимости. Режиссер Борис Павлович, один из мэтров инклюзивного театра в Петербурге, и актеры с разным опытом восприятия полгода говорили, читали, обсуждали…

Проступающие из темноты световые пятна на картинах Рембрандта - узнаваемое состояние для всех, кто терял зрение постепенно, как Вячеслав Дорофеев. До того как в его жизни появился театр, 7 лет провел в полной темноте дома. Летом 2017 года решился пройти актерские тренинги в Особом театре.

За плечами Вячеслава уже три сыгранных спектакля. Участие в проекте "Не зря" даром не прошло, - признался Слава, - почувствовал востребованность, прооперировался, частично вернул зрение. И встретил свою любовь - благодаря участию в творческом проекте "Пластика жизни" Елены Лебедевой. Лена всегда мечтала разучить танец живота, потеряла зрение в результате диабета, а в 2013-м пережила инсульт.

Елена открыла танец живота как средство реабилитации для себя и других невидящих. В прошлом году она получила микрогрант за проект "Пластика жизни" от Всероссийского общества слепых. Лена не видит, но Слава, частично вернувший себе зрение, помогает ей вести занятия и гулять по городу...

Разные виды проходок восточного танца Лена и её подопечные из Центра социальной реабилитации на Джамбула приспосабливают для безопасности движения по салону транспорта или скользким улицам. А Слава и Лена теперь гуляют и кормят птиц вместе. 1 июня они поженились, а первой общей победой была совместная прогулка, на которую Лена долго не решалась...

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.