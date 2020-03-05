Как женщине восстановиться после родов?

05 марта, четверг, 16:36

Рождение ребенка - один из самых ответственных и энергозатратных процессов для женского организма. Как восстановиться после родов, что делать, если наступила депрессия и чем разнообразить декретный отпуск?

Чтобы восстановить все системы женского организма после родов требуется время. В Индии и Пакистане, например, молодые матери в это время проходят 40-ка дневный курс, известный так же как Джаапа или постнатальная йога. Физические упражнения помогают безопасно и эффективно вернуться в хорошую форму и улучшить психоэмоциональное состояние женщины. Восточная практика сегодня набирает популярность и в России. Ведь здесь можно многое выполнять прямо с ребенком и даже дома.

На йогу Гульшат стала ходить еще во время беременности. По ее словам, эти упражнения помогли ей тогда расслабить мышцы спины и все время быть в форме. Именно поэтому уже после родов вопросов о том, как восстанавливаться не было. Сегодня Гульшат занимается йогой вместе с ребёнком. И этот фитнес для нее уже больше, чем просто занятия.

Если на Востоке большое внимание всегда уделяли физическим упражнениям, на Руси традиционно силы восстанавливали в бане. Это и гармонизация самих себя, и оздоровление, и профилактика болезней, и терапия, и массаж. Психотерапевт Екатерина Пожидаева сегодня использует наработки предков при работе с женщинами после родов. Именно походы в баню для них зачастую гораздо эффективнее обычных приемов на кушетке.

Вернуться к истокам Катя решила несколько лет назад, когда после сложных родов у нее самой началась депрессия. Именно тогда она поняла, что именно баня – это то место, где наши предки исконно закрывали сложные периоды своей жизни. После войны, страды, тяжелых болезней люди всегда шли париться. И сегодня она использует этот древний способ, чтобы помочь современным женщинам. Ведь порой восстановление после родов полностью лежит на хрупких плечах, а именно в это время так необходимо довериться кому-то.

Мария - многодетная мама. И восстановление после родов для нее всегда очень сложный процесс. Она считает, что здесь главное правильно организовать свой день. Особенно это касается женщин, которые до беременности вели активный образ жизни. Маша сама до появления первого ребенка была заядлой путешественницей – побывала в 70 странах мира, водила походы в горы, работала экскурсоводом. И для нее отказаться от такой жизни было не просто, а продолжать ее с детьми стало невозможно. Выход нашелся сам – Мария решила стать врачом акушером – ведь это своего рода проводник в родах, на которого можно опереться и положиться.

Сейчас Мария учится на вечернем отделении в медицинском колледже. И после окончания учебы мечтает работать по профессии. Ведь от того, как прошли роды – зависит не только здоровье ребенка и женщины, но и дальнейшая жизнь и настроение всей семьи.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.