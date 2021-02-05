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04 февраля, четверг, 09:56

Как записаться на прививку? В "зеленой" зоне Ленобласти сняты ограничения по коронавирусу. Новые стандарты стоимости ЖКУ в Петербурге. ЛЭТИ и Горэлектротранс - теперь партнеры

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

С начала года в Петербурге прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше семидесяти тысяч горожан. Сегодня вакцинация проходит почти по сотням адресам. На днях этот список будет увеличен до ста двадцати. Записаться на прививку можно через портал госуслуг либо по телефонам горячей линии. При этом вовсе не обязательно делать прививку в прикрепленной поликлинике. Серьезных побочных эффектов от прививки пока не выявлено, но есть малоприятная реакция организма.

Сейчас в городе свободен сорок один процент коек, предназначенных для больных с коронавирусом. С начала следующей недели власти планируют перевести часть этого коечного фонда в штатный режим работы. А значит больницы начнут плановый прием.

В так называемой "зеленой" зоне Ленинградской области сняты все ограничения по коронавирусу. В ней находятся три района - Волховскй, Волосовский и Кингисеппский . Но бдительности терять рано  - следует соблюдать масочный режим и дистанцию. В "желтой" и "красной" зонах введены послабления для работы общепита, музеев, кинотеатров, спортивных центров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Согласно принятому документу, тарифы подорожали в среднем от трех процентов. При этом они рассчитываются на два сезона — отопительный и летний. Глава города считает, что новые цены позволят уменьшить коммунальные расходы льготникам. Теперь финансовую поддержку по оплате "коммуналки" петербуржцам начнут предоставлять по счётчиками. Таким образом, компенсация для каждого горожанина из особой группы населения будет рассчитываться не по нормативам, а индивидуально.

"Горэлектротранс" и ЛЭТИ - теперь стратегические партнеры. Руководители учреждений подписали соответствующее соглашение о кадровом и научно-техническом взаимодействии. Студенты университета смогут проходить практику на предприятии, а специалисты "Горэлектротранса", в свою очередь, смогут повысить квалификацию в стенах вуза. Кроме того, стороны будут сотрудничать в разработке и внедрении новых технологий, в частности, систем управления беспилотным транспортом.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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