28 декабря, среда, 14:43

Дед Мороз из ваты, искусственная елка, картонные игрушки, бумажные флажки и гирлянды – именно так украшали новогоднюю красавицу еще в прошлом веке. Сегодня в России очевиден тренд на все советское. Как встречали Новый год в СССР?

Новый год у советских граждан был самым любимым и долгожданным торжеством, ведь это был единственный праздник, который не имел идеологической подоплеки. После революции долгое время он вообще был запрещен. В 1935 году традиция встречи Нового года официально вернулась. С этого времени на прилавках стали появляться елочные игрушки: сначала очень простые – из ваты, ткани и картона, затем более яркие и нарядные, напоминающие дореволюционные. Производство украшений не останавливалось даже во время войны.

Марина Кутепова – куратор выставок в музее советских игровых автоматов

«В военное время люди тоже хотели праздника, чтобы поднять свое настроение, боевой дух и делали игрушки из подручных материалов. Естественно, что все артели были перепрофилированы под нужды фронта, материала не хватало, поэтому игрушки изготавливались даже из перегоревших лампочек накаливания: они раскрашивались, наносился рисунок».

Сегодня советские новогодние украшения – это раритет. У Аллы Яковлевой их уже больше четырёхсот. По словам коллекционера, через игрушки можно проследить историю всей страны, ведь тогда их делали в основном по образам советских людей. Именно это и послужило толчком к ее новому увлечению.

Алла Яковлева – коллекционер

«Несколько лет назад мы с мужем как-то случайно смотрели свои старые игрушки и поняли, что дети не знают, кто такие пионеры, будёновцы. Поэтому стали у бабушек на улице покупать именно игрушки, всю богатую символику. С этого и пошла коллекция».

Подобное можно проследить и в истории другого новогоднего атрибута – почтовой открытки. Екатерина Зуева занимается изучением этого вопроса уже несколько лет. В ее коллекции больше двух тысяч «открытых писем». В ее семье долгое время была традиция поздравлять родственников и друзей бумажным посланием. Если до революции на таких письмах в основном изображали цветы, монетки, забавных поросят, то в советское время граждан спешили поздравить пионеры с флажками, снеговики, кремлевские куранты и Деды Морозы.

Екатерина Зуева – музеевед, коллекционер

«Мода тоже обязательно отображалась. Вот, например, эта открытка, я думаю, сразу вызывает ассоциацию с фильмом «Карнавальная ночь». Потому что именно этот фильм стал первой новогодней сказкой для взрослых: маскарадные костюмы, нарядные платья, девушки с осиновыми талиями, с красивыми юбками, это было, наверное, впервые после войны».

«Карнавальная ночь» вышла на экран в тот период, когда вся страна стала пробуждаться от идеологического гипноза и ждала обещанных реформ. Уже в самом названии фильма заложено особое состояние человека – свобода. Картина, конечно, внесла перемены в жизнь обычных советских граждан. Инна Захарова помнит, как ее родители тогда готовились к Новому году – костюмы шили не только детям, но и взрослым.

Инна Захарова – коллекционер

«Все дети собирались где-нибудь в квартире, а родители уходили в 22 часа на бал-маскарад, а потом приходили с подарками. Например, моя мама за карнавальный костюм один раз получила кастрюлю 8-ми литровую, но нам не нужна была кастрюля, и она поменяла ее на фарфоровую статуэтку ЛФЗ».

Со временем Инна Захарова стала собирать эти подарки, а также семейные карнавальные костюмы, а позже все, что окружало самый веселый и долгожданный советский праздник. Сегодня часть ее коллекции представлена в музее СССР, к закрытию года кино там открылась выставка, посвященная 60-летию со дня выхода на экраны знаменитого фильма Эльдара Рязанова.

Виталий Третьяков – создатель «Музея СССР. Мир детства»

«Этот фильм окружили открытками того времени, игрушками, то есть он у нас идет на экране в режиме нон-стоп как раз в окружении того, в чем он и был выпущен в 56 году, потому что именно открытки и игрушки были чем-то новым для того время».

Именно на хрущевское время пришелся пик популярности новогоднего праздника. Позже Новый год станет хорошей традицией, но он уже не будет так отмечаться. Возможно, поэтому сегодня на все «советское» такой спрос – люди соскучились по искренним эмоциям, как в детстве, по чему-то большому, к чему надо долго готовиться, с замиранием сердца ждать.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Андрей Клемешов, Владимир Пивнев. Первый канал-Санкт-Петербург.