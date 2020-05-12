Как волонтёры оказывают помощь пожилым в условиях самоизоляции

12 мая, вторник, 12:14

Двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю – сюда на горячую линию в волонтерский центр в среднем сейчас поступают около 600 заявок в день. Просьбы разные: от психологической поддержки до доставки продуктов на дом. Кому и чем сегодня помогают петербургские волонтеры?

Помогать пожилым в условиях самоизоляции. Российские активисты переняли европейский опыт и в условиях пандемии готовы обеспечивать тех, кому за 60 всем необходимым. Супруги Павел и Елена - одни из первых записались в ряды волонтеров. Они передвигаются на собственной машине, поэтому в день могут посетить до десяти одиноких стариков.

Сегодня первыми в списке у этих автоволонтёров ветераны, которым необходимо доставить жизненно важные лекарства. Самостоятельное посещение аптек для пожилых людей сейчас - неоправданный риск.

Роберт Александрович - ветеран ракетных войск и его супруга Ирина Исаевна капитулировать перед вирусом и поддаваться панике не собираются. Но и рисковать лишний раз тоже не хотят. Поэтому и решили обратиться за помощью к волонтерам.

Еще один пункт адресной помощи пожилым — покупка и доставка продовольствия. Молоко, картофель, свежие овощи, хлеб и что-нибудь вкусненькое к чаю - продукты которые есть в каждом магазине. Но тем, кто сейчас на самоизоляции, особенно одиноким пенсионерам, купить все это совсем непросто. Поэтому необходимый продуктовый набор им до дверей доставляют волонтеры.

Чтобы пенсионеры могли без опаски приглашать активистов, следует научиться отличать их от мошенников. Волонтеры всегда брендированы. Они носят фирменные жилетки, куртки или кепки с логотипом общественного движения. Из соображений безопасности молодые люди в масках и перчатках. Кроме того, на все купленные товары у добровольцев имеются чеки, заранее деньги они не берут и не просят ничего переводить на карту. Без заявки по специальному телефону - не приходят. Поэтому открывать дверь всем подряд не следует.

Обращения пожилых людей обрабатываются в оперативном штабе. Волонтёры обзванивают тех, кто оставил заявки, а также мониторят цены на сайтах продовольственных магазинов и аптек. Потом со списком отправляются за продуктами и лекарствами, после чего относят их заявителю на дом. Причем оставить заявку можно сейчас в любое время, горячая линия работает круглосуточно.

Кроме продуктов и лекарств волонтеры так же оказывают еще и психологическую поддержку. Причем за ней могут обратиться не только пожилые люди, но и все желающие, находящиеся на самоизоляции.

Сейчас в Петербурге уже больше двух тысяч волонтеров. Обеспечивать их бесперебойную работу помогает, в том числе и бизнес. Так, например, автодобровольцев топливные компании бесплатно заправляют, а рестораны бесплатно кормят активистов. Кстати, присоединиться к проекту может каждый, кому уже есть 18 лет и ещё не исполнилось 50. В штабе оказания помощи ждут медиков, психологов и просто тех, кто хочет помогать.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.