Как вырастут цены в новом году? Какие продукты не следует покупать к праздничному столу? Кто войдет в состав новой Молодёжной коллегии при губернаторе?

26 декабря, четверг, 15:05

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах 2019 года

Впервые в истории Петербурга рост тарифов на электроэнергию, воду и коммунальные услуги в две тысячи девятнадцатом году составил меньше пол процента. А тарифы на проезд в общественном транспорте не поднимались вовсе. Аппарат Правительства считает это победой. В две тысячи двадцатом совокупно коммунальные тарифы повысятся на три с половиной процента. Это ниже прогнозируемого уровня инфляции. В новом году подорожает и транспорт.

В Петербургском Онкоцентре, в Песочном, состоялся ввод в эксплуатацию комплекса высокотехнологичного лечебно-диагностического оборудования. Он один из первых реализовал субсидию, закупив эти аппараты. Три Новых компьютерных томографа уже обследует первых пациентов. Еще одна новинка — инновационный маммограф. Он способен делать рентгеновские снимки высокой четкости и находить опухоли размером до 5 миллиметров. Ежемесячно в Онкоцентре получают помощь и проходят лечение почти 13 000 пациентов. А потому ему необходимо отдельное здание поликлиники, строительство которой должно было начаться еще пять лет назад.

Каждый второй продукт на магазинных полках содержит недостоверную информацию о составе или пищевой ценности, а доля фальсификата достигает двадцати пяти процентов. Об этом заявили в петербургской организации потребителей "Общественный контроль" и объявили лауреатов традиционной ежегодной антипремии "Фальшивый рубль". В молоке из Калужской области совсем не оказалось молочного жира, хотя позиционирует себя как продукт "С собственной фермы". Другой "фальшивый рубль" был присужден производителю ГОСТовской тушенки "Главпродукт" - её признали фальсификатом. Общественники призывают трепетнее относится к выбору продуктов. Особенно к праздничному столу.

Завершила работу очередная команда Молодежной коллегии Петербурга. Напомним, это постоянный совещательный орган при губернаторе и обновляется он ежегодно. Сейчас принимаются заявки в Молодежную коллегию две тысячи двадцатого года. В нее войдут тридцать восемь молодых жителей города. Лучшие кандидаты смогут войти в одну из семи профильных комиссий, заняться реализацией молодежных проектов и идей вместе с органами государственной власти города.

Светлый ангел. В Петербурге стартовал новогодний благотворительный марафон. Главная цель, чтобы самый сказочный из праздников пришел и к тем детям, которые по состоянию здоровья не могут покинуть больничные палаты. Ребята увидят новогоднее представление, специально поставленное для нетипичного пространства, созданное с учетом особенностей места и зрителя и не похожее на обычные "утренники".

Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.