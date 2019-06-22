Как в пригороде Петербурга возрождают знаменитую орловскую породу лошадей

21 июня, пятница, 13:04

Орловские рысаки, знаменитая русская порода лошадей, выведенная самим графом Орловым. Сегодня от некогда многочисленного поголовья в России осталось около 2000 племенных кобыл. Как в пригороде Петербурга восстанавливают бренд отечественного коневодства.

Владимиру Шабанову - 17, и конным спортом он занимается с начала года. В его семье с лошадями работала мама, причём здесь же, в Калгановке. Она и передала сыну любовь к этим животным.

Пока его лошадь отдыхает, Владимир помогает готовить к параду Байкершу – лошадь тринадцатилетней Маши Андреевой. Жизнь девочки преобразилась 3 месяца назад, когда и она начала заниматься конным спортом в Калгановке. Сейчас Маша проводит на конюшне столько времени, что подружки даже ревнуют её к любимому хобби, но юная спортсменка ничего с собой поделать не может.

Байкерша – представительница уважаемой и благородной породы "Орловский рысак" - первой в истории отечественной культурной породы. Граф Орлов на рубеже 18 и 19 веков не просто руководил, а практически лично занимался выведением этих лошадей из арабской, датской, голландской и других пород. Орловский рысак сразу оказался востребован, благодаря своим способностям.

Орловский рысак прекрасно справляется и с парадной выездкой, и с работой в упряжке, и с сельскохозяйственными задачами. То есть порода обладает уникальным набором характеристик, сочетая добродушный характер и особый экстерьер. Поэтому про эту лошадь говорили: "и в подводу, и под воеводу", и действительно: на орловском рысаке по кличке Кумир принимал парад победы маршал Жуков.

С начала XX века орловских рысаков выращивали на конном заводе "Калгановский", что под Лугой. Пережив сложные полвека после революций и войн, только в конце 60-х здесь начали восстанавливать полноценное разведение породы. Эдуард Вильгельмович Вилль был главным зоотехником вновь рождённого конного завода.

После десятилетий активного развития и разведения сильно поредела порода и в девяностые. С 2012 года завод, вернув себе историческое название "Калгановский" активно восстанавливает поголовье гордости российского коневодства.

Сегодня известная порода, некогда отошедшая на второй план, снова набирает очки популярности. Не замолкают разговоры о возрождении единственного ипподрома для скачек именно здесь, под Лугой, где орловским рысаком – нашей национальной гордостью - занимаются уже больше века. И, конечно, за три года вырос масштаб фестиваля орловского рысака, который проводят коневоды, чтобы вновь обратить внимание общества на этих лошадей и показать, насколько прекрасен орловский рысак.

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург