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12 марта, вторник, 14:36

Как в Петербурге сортируют отходы и что ждать от мусорной реформы?

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В России стартовала мусорная реформа. В Петербурге она заработает лишь в следующем году, но уже сейчас здесь готовятся к новым правилам. В северной столице региональным оператором стал государственный завод МПБО №2. Первый канал сегодня побывал на производстве и изучил вопрос: готов ли город к масштабной переработке отходов?

Мусороперерабатывающий завод – не миф, а реальность. В Петербурге он работает уже не первый год. А технология была разработана еще в 1971 году. Кроме того, в советское время было построено семь таких заводов по всей стране. Сегодня Петербург единственный город, где производство не закрылось, а усовершенствовалось, и дополнилось второй площадкой. Именно сюда и будет поступать со следующего года весь мусор северной столицы, который сначала будет отсортирован и частично – переработан.

 
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