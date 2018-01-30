Как устроиться на работу человеку с ограниченными возможностями?

30 января, вторник, 15:42

Эти уникальные авторские вещи и еще 25 товаров из каталога - все это делают люди с аутизмом на базе защищенных мастерских «Антон тут рядом». Центр занятости населения уже год использует это место как базу для стажировки людей, испытывающих трудности при устройстве на работу.

Для устройства на работу инвалидов, получивших профессиональное обучение, необходимы новые механизмы. Алексей Китаев осенью прошлого года получил направление от Центра занятости на стажировку в защищенную швейную мастерскую центра «Антон тут рядом». Выпускник училища по специальности «швея», 2 года не мог найти работу на внешнем рынке труда.