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30 января, вторник, 15:42

Как устроиться на работу человеку с ограниченными возможностями?

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Эти уникальные авторские вещи и еще 25 товаров из каталога - все это делают люди с аутизмом на базе защищенных мастерских «Антон тут рядом». Центр занятости населения уже год использует это место как базу для стажировки людей, испытывающих трудности при устройстве на работу.

Для устройства на работу инвалидов, получивших профессиональное обучение, необходимы новые механизмы. Алексей Китаев  осенью прошлого года получил направление от Центра занятости на стажировку в защищенную швейную мастерскую центра «Антон тут рядом». Выпускник училища по специальности «швея», 2 года не мог найти работу на внешнем рынке труда. 

 
Алексей Китайцев, сотрудник защищенных мастерских Центра «Антон тут рядом»: "Пробовал в ателье. Там мне неинтересно шить, тяжело там". 
 
За три месяца стажировки в центре «Антон тут рядом» Леша получил стипендию, научился шить сумки и нашел постоянное место работы – тут же, в защищенной шейной мастерской. Авторские изделия успешно реализуются, обеспечивая зарплату сотрудникам. Сейчас 30 человек с аутизмом стажируются в компьютерном классе, переплетных, керамических, растениеводческих защищенных мастерских.   
 
Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская, Первый канал, Петербург.                                                                                                                                         
 
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