Как творчество людей с ментальными особенностями влияет на развитие культуры?

17 февраля, пятница, 10:23

Портреты воображаемых людей: инженер-генетик прослезился, кошка Масяня по заданию партии исследует спутник Сатурна – Уран, одни только названия картин с выставки «Будущее будет аутсайдерским» уже невероятно интригуют. Как творческое мышление людей с ментальными особенностями способно обогатить не только искусство, но и науку, да и вообще все области человеческой деятельности.

Знакомить мир с творчеством российских аутсайдеров и улучшать качество жизни самих художников то, чем "Аутсайдервиль" занимается уже 25 лет. Для всех авторов творчество — это еще и терапия. О художниках-аутсайдерах и их невероятных работах подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.





