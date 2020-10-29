Как справиться с новыми возможными эпидемиями? Масочный режим под контролем. В Ленинградской области открыли сразу три новых завода. Центр гуманитарной и социальной помощи заработал в Петербурге

29 октября, четверг, 12:11

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В Правительстве Петербурга предложили нововведение, которое поможет бороться с будущими возможными эпидемиями. Там считают, что нужно создать систему учёта всех случаев инфекционных заболеваний. Так власти смогут систематизировать данные и принимать более эффективные решения. Так же городские власти заявили, что поддерживают предложение Министерства здравоохранения о создании отдельного нацпроекта по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Соблюдение масочного режима и санитарной безопасности теперь контролируют специальные патрули. В Петербурге начались ежедневные проверки объектов торговли и питания. Сотрудники комитета по контролю за имуществом работают во всех районах города. Проверяющие заходят буквально в каждую дверь. Главное, на что они обращают внимание, это работа в средствах индивидуальной защиты. Маски и перчатки должны быть на всех работниках организации. Также проверяется наличие QR-кода, подтверждающего санитарную безопасность.

Три завода, один дата-центр, новые объекты спорта и благоустройства. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне был с рабочим визитом в Тосненском районе. В торжественной обстановке был открыт первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных. Инвестиции - первый этап проекта - почти два миллиарда рублей. Этот центр даст хороший толчок в развитии цифровых технологий и ИТ-сервиса в регионе. Помимо это Александр Дрозденко открыл завод по производству полимерных смол, новый завод по выпуску световых опор и новый логистический центр торговой сети.

Благотворительный фонд "Диакония" при поддержке Фонда президентских грантов запустил новый проект - Центр гуманитарной и социальной помощи. Продуктовые наборы, средства гигиены, теплые носки, одежду, обувь, в том числе и детские вещи, может получить каждый, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для этого нужно всего лишь обратиться в Центр помощи. Правда, вещи быстро заканчиваются и сотрудники фонда просят подключиться к благому делу и горожан.

Академия имени Штиглица, Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга накануне презентовали уникальный проект по практическому взаимодействию вузов и промышленных предприятий города. В частности, сейчас студенты и выпускниники Академии участвуют в творческом конкурсе. По заданию экспертов создают различные объекты современного искусства. А победители получат возможность воплотить свои самые смелые идеи в промышленном дизайне и даже созданный продукт пустить в серийное производство.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.