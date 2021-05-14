Как совмещать учебу и творчество? "Студенческая весна" случилась в Петербурге

14 мая, пятница, 09:36

Три тысячи заявок, девять конкурсных направлений, и самые талантливые студенты, которые будут представлять Петербург на всю страну. Завершился региональный этап конкурса "Студенческая весна". О победителях и о том, как совмещать учебу и творчество.

Команда "Needles Cheerleading Team" занимается на базе Университета промышленных технологий и дизайна. Тренировки 6 раз в неделю – чаще, чем лекции и семинары. Например, Рената, одна из участниц – будущий конструктор швейных изделий. Успешно совмещает интерес к моде, уличным танцам и акробатике.

В прошлом году команда уже занимала третье место по стране в своей номинации. И в этом году снова завоевала гран-при в Петербурге и поедет на национальный этап конкурса. Для всех участников Студенческая весна это прежде всего эмоции и одно из ярких воспоминаний о студенческой жизни.

Варвара Ступина выиграла гран-при Фестиваля в вокальной номинации. Учится СпбГУ на факультете свободных искусств и наук, но мечтает стать профессиональной певицей. И уже имеет немалые достижения, например, гран-при конкурса "Золотой голос России". Пением Варя занимается каждый день. На гала-концерте фестиваля выступила в дуэте с участницей из другого вуза.

Студенческая весна – движение, которое уже 29 лет объединяет творческую молодёжь со всей страны. Фестиваль проводится в 85 регионах России. В прошлом году все мероприятия проходили онлайн. Теперь конкурсные выступления возвращаются в реальность. Яркими событиями этого года в Петербурге стала акция художников уличного искусства, арт-объекты, которых украсили Дом молодежи и модный показ в старинном Особняке.

Всего конкурсных направлений девять: вокальное, Инструментальное, Танцевальное, Театральное, Оригинальный жанр, Мода, Арт, Журналистика и Видео. И две категории: общая и профи – для студентов профильных вузов.

Студенты института культуры в этом году впервые участвовали в конкурсе и собрали все возможные призы в нескольких номинациях

Так, сборная команда студентов разных курсов факультета объединилась в танцевальный коллектив "Girls in the Hood" всего за полторы недели до конкурса и получила гран-при за лучший "Уличный танец". А студентка этого же вуза Александра Мишина выступила соло – и стала призером в номинации "Художественное слово". Для конкурса она выбрала отрывок из повести Гоголя "Нос".

Всего до финала дошли 250 человек. Из них жюри выбрало 80, которые отправятся уже на всероссийский конкурс. Он пройдет в середине мая в Нижнем Новгороде.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург