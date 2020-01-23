Как сохраняют память о блокаде Ленинграда?

23 января, четверг, 15:04

12, 5 грамм – вот так выглядела норма крупы на человека в день в блокадном Ленинграде. Эти дни особенные для Петербурга и его окрестностей. Сегодня о том страшном времени стараются не только помнить, но и сохранить эту память для следующих поколений.

Блокадный кусочек сахара, мерная ложка для крупы и газетные статьи тех времен - экспозиции музея "Дорога жизни" в Кобоне сегодня позавидует любое учреждение культуры. За несколько лет здесь практически с нуля создали новое современное выставочное пространство. Когда в 2010 музей сгорел, практически никто не верил, что здание восстановят. Но к 70-летию Победы исторический деревянный домик заново отстроили на средства бюджета Ленинградской области. А в прошлом году полностью завершилось и формирование постоянной экспозиции. Сегодня это место – центр культурной, досуговой и образовательной жизни в деревне Кобона.



Именно в этом здании во время блокады располагался штаб ледовой трассы. Маленькая деревня Кобона вошла в большую историю Великой Отечественной войны. Здесь проходила Дорога Жизни, связавшая блокадный Ленинград с Большой землей. По ладожскому льду сотни автомашин вывозили истощенных от голода ленинградцев, доставляли продукты и боеприпасы в осажденный город. Местные дайверы до сих пор поднимают со дна озера различную военную технику. А потом восстанавливают ее, пытаясь сохранить, таким образом, память о том страшном времени. Сейчас, например, в работе легендарный деревянный автобус ЗИС 16.



Прикоснуться к истории всем желающим предлагает и музей "Невская застава. Уже третий год подряд в эти дни музейщики проводят бесплатные экскурсии, повторяющие маршруты жителей блокадного Ленинграда. В этот раз, например, участникам "пешеходного челленджа" предстоит повторить путь на работу рабочего завода "Большевик" Дмитрия Богданова. Маршрут построен по мотивам его дневника, его протяженность — 15 километров. Личные записи расскажут историю Охты и Невского района в годы блокады. Время в пути — 4,5 часа.

Для Анны Николаевны и Андрея Ивановича Крыловых эта экскурсия - своеобразная дань памяти их родителям-блокадникам. В детстве каждый из них много слышал различных историй о том страшном времени. Прочувствовать на себе каково же тогда жилось ленинградцам, все равно не возможно, но пройдя этим блокадным маршрутом, можно по-настоящему оценить тот подвиг, который совершили их предки.



Город выстоял, И несмотря на холод и голод, старался сохранить культурную жизнь. На этой карте показано, какое количество библиотек работало в то время. Книги не просто читали, их даже издавали в осажденном Ленинграде.



Сегодня познакомиться с военными реликвиями поближе можно в районной библиотеке Московского района "книги блокадного города". Здесь собрана уникальная коллекция, почти полторы тысячи изданий, которые были напечатаны именно в осажденном городе. Особое место в библиотеке занимает мемориальный зал, где воссоздан интерьер и атмосфера комнаты блокадного библиотекаря. В углу стоит печка-буржуйка, окна задрапированы темной тканью и иногда звучит патефон.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первы канал, Санкт-Петербург.