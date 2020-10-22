Как соблюдается в Петербурге масочный режим и какие меры безопасности вводят для нераспространения коронавирусной инфекции?

20 октября, вторник, 13:10

В Петербурге объявлено усиление масочного режима. Власти города ужесточают ответственность за нарушение стандартов безопасности, вплоть до закрытия предприятий. Как в Cеверной столице выполняются эти правила?

Пройти на завод "Силовые машины" с повышенной температурой теперь просто невозможно. Здесь работает бесконтактный тепловизор, который анализирует состояние человека​ за полторы секунды. И в случае превышения нормы, вертушка на вход просто блокируется.​ Причем работает это все в режиме реального времени. Одновременно через контрольно-пропускной пункт могут пройти четыре человека. Установили это оборудование еще весной, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

​Если бы так, сегодня соблюдали меры безопасности везде, ковидных больных было в разы меньше, уверены врачи. Петербург этой осенью побил все предыдущие рекорды. Свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 15 процентов плюс небольшой резерв, который у города пока есть – планируют запустить госпиталь в Ленэспо, который рассчитан на две тысячи пациентов.

​ Несмотря на рост заболеваемости и количества больных, система здравоохранения​ в России в целом сегодня больше подготовлена к пандемии, чем весной. Даже в детских поликлиниках врачи обеспечены всеми необходимыми средствами безопасности – специальные костюмы, защитные каски, бахилы, маски. За последние полгода здесь выработали специальные правила и нормы по приему пациентов, разделили потоки, ввели электронную запись на прием, оборудовали дезинфицирующие ​ боксы.

​Как соблюдается масочный режим в местах розничной торговли, ​ проверил​ Комитет по​ вопросам законности, правопорядка и​ безопасности Петербурга. Рейд прошел на Апраксином дворе. ​ За час работы инспекторы зафиксировали несколько десятков нарушений. Причём протоколы выписывались как представителям торговых точек, так и​ посетителям. Напомним, штраф за​ отсутствие маски и​ перчаток в​ общественных местах на сегодняшний день составляет 4 тысячи рублей. И с начала карантина их в городе выписали уже немало.​

​Обязательный масочный режим сегодня введен и во многих европейских странах. В Швейцарии, например, с понедельника граждане обязаны носить маски во всех общественных местах. Правда, там и до введения коронавирусных ограничений, жители старались соблюдать меры безопасности. Например, в национальном легендарном цирке Кни, на протяжении всего представления зрители ​ по собственной инициативе сидят в масках. А артисты обязаны не только держать социальную дистанцию, но с особой ответственностью относиться к контактам с посторонними людьми.

​Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.