Как школа помогает возрождаться целому району?

24 декабря, вторник, 13:34

То, что школы в деревнях закрываются никого не удивишь, а вот в деревне Ветвеник Гдовского района школа, стараниями петербургского энтузиаста открылась 16 лет назад. Тогда там было всего 7 учеников, сегодня в 3 корпусах школы учится 39 детей. Как школа помогает возрождаться деревне?

Определиться с профессией помогают гости школы: специалисты в разных областях. В этот раз занятия по истории и праву провели студенты университета прокуратуры из Петербурга и заместитель транспортного прокурора Пскова, Евгений Котеленец.

Подробнее - в нашем сюжете.