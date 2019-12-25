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24 декабря, вторник, 13:34

Как школа помогает возрождаться целому району?

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То, что школы в деревнях закрываются никого не удивишь, а вот в деревне Ветвеник Гдовского района школа, стараниями петербургского энтузиаста открылась 16 лет назад. Тогда там было всего 7 учеников, сегодня в 3 корпусах школы учится 39 детей. Как школа помогает возрождаться деревне?

Определиться с профессией помогают гости школы: специалисты в разных областях. В этот раз занятия по истории и праву провели студенты университета прокуратуры из Петербурга и заместитель транспортного прокурора Пскова, Евгений Котеленец.     

Подробнее - в нашем сюжете.                                                                                               

 
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