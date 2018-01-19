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19 января, пятница, 12:05

Как российская мода покоряет Париж

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Сегодня в Париже открывается международная выставка одежды. Россию у этом году будут представлять 11 петербургских дизайнеров. Что повезут с собой российские участники в столицу высокой моды?

 
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