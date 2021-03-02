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02 марта, вторник, 11:31

Как развивается иммерсивный театр и новые постановки

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Иммерсивный театр - новый театральный жанр, в чем-то похожий на психотерапию.

 

"Маска и фонарь – элементы, с которыми зритель окажется в пространстве нового шоу, которое будет проходить в полной темноте. Правила и свободы, опасности и открытия иммерсивного театра – подробнее в нашем сюжете.                                                                                              

Старинный петербургский особняк, захваченный насекомыми и  ты - в полной темноте. Но не так все страшно: насекомых играют люди, у зрителей в руках фонарики, а внедриться в пространство первого в мире иммерсивного балета по пьесе Кафки  — это эксклюзивный опыт.                                                                                                                                                                    

Ксения Михеева, режиссер-постановщик: "Потому и темнота – пробуждение подсознания, сверхсознания, всего того, что есть в человеке. Ты никогда не знаешь, чего ожидать,  даже когда я знаю спектакль, знаю что может произойти все что угодно,  любой танцовщик может оказаться возле меня, передо мной, но все непредсказуемо".  

"Имёшн" значит погружение. Иммерсивный театр-променад, где зритель перемещается вместе с актерами, решая, чьей сюжетной линии следовать. Родился иммерсивный театр в 2000 году.  Тогда  британская компания  поставила спектакль "Sleep no more" по шекспировскому "Макбету" на заброшенных складах Нью-Йорка. В России первые иммерсивные постановки появились всего 8 лет назад. Зритель был шокирован, оказавшись вне зоны комфорта.                                                                                                                                                                         

 Роман Вебер, актер:  "Я был потерян в первый раз, настолько непривычный формат – ощущение, что можешь идти куда угодно, а куда идти? Нужно быть готовым к тому, что не сможешь объять все за один вечер, к чему я не был готов, хотя казалось бы должен был, но нет… и всегда есть острое желание вернуться, даже если знаешь шоу. Всегда кажется ,что там за углом происходит что-то важное".                                                                                          

В 2017  актер Роман Вебер сам прошел отбор  в первое иммерсивное шоу Петербурга, "Безликие". Теперь работает уже в 3х постановках,   и знает, как получить максимум удовольствия от шоу. Для зрителя первое правило: прийти раньше.                                                                                                        

"Прешоу - начало - перед шоу – персонажи замерли по локациям и у зрителя есть 15 минут познакомиться с Особняком.  не надо надевать каблуки – это точно, нужно много ходить и быть готовым к тому, что придется побегать хорошенько – особняк большой, лестницы крутые, необычные в смысле планировки  и не соответствуют периодически друг другу".                                                                                                                                                                                          

А выбирать, за каким персонажем следовать, нужно сердцем. В иммерсивном театре, в отличие от обычного, актеру не уйти за кулисы. Даже не прописанные в пьесе сцены своего персонажа, он проживает, ведь все 2 часа его повсюду сопровождают зрители. Это нелегко, но…              

Алексей Шильников, актер иммерсивного театра: "С нами работали американские режсисеры.  Изначально 3- 4 месяца у нас были тренинги каждый день с 6 до 12 часов вечера. Чтобы мы настроили свой организм, механизм актерский на то, чтоб с этим зрителем взаимодействовать каждый день, невзирая на неожиданности, сделать так чтоб ты его не замечал".  

                                                                                                                                                                        

В шоу "Вернувшиеся" по пьесе Ибсена — 18 героев, за которыми можно следовать, они играют 480 сцен в течение 3х часов в 50ти комнатах. Зритель-счастливчик может удостоиться "персонал экспириенс", сцены, в которой актер только тебе одному раскроет то, о чем не знает никто.                                                                                                                                                                

Сергей Липовский, актер :  "В иммерсивном шоу "Безликие" я играл мошенника – человека,  у которого расслоение личности, в нем 5 личностей живет.   И вот, я завожу человека на "персонал", а  на меня смотрит девушка и говорит: "Как я тебя понимаю – ну, здравствуй, сколько в тебе живет? Сколько вас там живет?"  И это было настолько просто, так искренне, как будто она полностью понимала проблему моего персонажа.  Что реальность очень сильно пересекается с твоей игрой, и от этого у меня даже мурашки пошли".                                                                                                     

У зрителя на лице маска, которая помогает быть максимально открытым и искренним. Близкое взаимодействие сродни сеансу психотерапии, и зрители с актерами после иммерсивных шоу часто встречаются в холле, обмениваются эмоциями, становятся друзьями, что в эпоху интернета невероятно ценно. Может  поэтому  у иммерсивных театров  есть свои постоянные зрители.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 

 
 
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