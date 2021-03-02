Как развивается иммерсивный театр и новые постановки

02 марта, вторник, 11:31

Иммерсивный театр - новый театральный жанр, в чем-то похожий на психотерапию.

"Маска и фонарь – элементы, с которыми зритель окажется в пространстве нового шоу, которое будет проходить в полной темноте. Правила и свободы, опасности и открытия иммерсивного театра – подробнее в нашем сюжете.

Старинный петербургский особняк, захваченный насекомыми и ты - в полной темноте. Но не так все страшно: насекомых играют люди, у зрителей в руках фонарики, а внедриться в пространство первого в мире иммерсивного балета по пьесе Кафки — это эксклюзивный опыт.

Ксения Михеева, режиссер-постановщик: "Потому и темнота – пробуждение подсознания, сверхсознания, всего того, что есть в человеке. Ты никогда не знаешь, чего ожидать, даже когда я знаю спектакль, знаю что может произойти все что угодно, любой танцовщик может оказаться возле меня, передо мной, но все непредсказуемо".

"Имёшн" значит погружение. Иммерсивный театр-променад, где зритель перемещается вместе с актерами, решая, чьей сюжетной линии следовать. Родился иммерсивный театр в 2000 году. Тогда британская компания поставила спектакль "Sleep no more" по шекспировскому "Макбету" на заброшенных складах Нью-Йорка. В России первые иммерсивные постановки появились всего 8 лет назад. Зритель был шокирован, оказавшись вне зоны комфорта.

Роман Вебер, актер: "Я был потерян в первый раз, настолько непривычный формат – ощущение, что можешь идти куда угодно, а куда идти? Нужно быть готовым к тому, что не сможешь объять все за один вечер, к чему я не был готов, хотя казалось бы должен был, но нет… и всегда есть острое желание вернуться, даже если знаешь шоу. Всегда кажется ,что там за углом происходит что-то важное".

В 2017 актер Роман Вебер сам прошел отбор в первое иммерсивное шоу Петербурга, "Безликие". Теперь работает уже в 3х постановках, и знает, как получить максимум удовольствия от шоу. Для зрителя первое правило: прийти раньше.

"Прешоу - начало - перед шоу – персонажи замерли по локациям и у зрителя есть 15 минут познакомиться с Особняком. не надо надевать каблуки – это точно, нужно много ходить и быть готовым к тому, что придется побегать хорошенько – особняк большой, лестницы крутые, необычные в смысле планировки и не соответствуют периодически друг другу".

А выбирать, за каким персонажем следовать, нужно сердцем. В иммерсивном театре, в отличие от обычного, актеру не уйти за кулисы. Даже не прописанные в пьесе сцены своего персонажа, он проживает, ведь все 2 часа его повсюду сопровождают зрители. Это нелегко, но…

Алексей Шильников, актер иммерсивного театра: "С нами работали американские режсисеры. Изначально 3- 4 месяца у нас были тренинги каждый день с 6 до 12 часов вечера. Чтобы мы настроили свой организм, механизм актерский на то, чтоб с этим зрителем взаимодействовать каждый день, невзирая на неожиданности, сделать так чтоб ты его не замечал".

В шоу "Вернувшиеся" по пьесе Ибсена — 18 героев, за которыми можно следовать, они играют 480 сцен в течение 3х часов в 50ти комнатах. Зритель-счастливчик может удостоиться "персонал экспириенс", сцены, в которой актер только тебе одному раскроет то, о чем не знает никто.

Сергей Липовский, актер : "В иммерсивном шоу "Безликие" я играл мошенника – человека, у которого расслоение личности, в нем 5 личностей живет. И вот, я завожу человека на "персонал", а на меня смотрит девушка и говорит: "Как я тебя понимаю – ну, здравствуй, сколько в тебе живет? Сколько вас там живет?" И это было настолько просто, так искренне, как будто она полностью понимала проблему моего персонажа. Что реальность очень сильно пересекается с твоей игрой, и от этого у меня даже мурашки пошли".

У зрителя на лице маска, которая помогает быть максимально открытым и искренним. Близкое взаимодействие сродни сеансу психотерапии, и зрители с актерами после иммерсивных шоу часто встречаются в холле, обмениваются эмоциями, становятся друзьями, что в эпоху интернета невероятно ценно. Может поэтому у иммерсивных театров есть свои постоянные зрители.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.