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24 апреля, пятница, 11:53

ТРИО "Дилемма" - золотой состав спектакля "Бал вампиров". Как проводят время на самоизоляции звёзды российских мюзиклов?

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Самоизолироваться лучше на природе – с этим согласны и звезды российских мюзиклов. "Золотой состав" сверхпопулярного спектакля «Бал вампиров» даже на каникулах времени даром не теряет и готовит сюрприз для своих поклонников. Каникулы трио «Дилемма» в репортаже на Первом канале.

Клип про карантин – музыкальная реакция на самоизоляцию трех солисток театра Музкомедии. Манана Гогитидзе, Елена Газаева и Наталья Диевская на сцене блистают в одном мюзикле "Бал Вампиров", за кулисами делят одну гримерку. В жизни подруги не-разлей-вода сняли ко дню рождения одного известного артиста видео-поздравление. Подарок произвел фурор на коллег и зрителей! Так родилось трио, названное "Дилемма", по первым буквам имен певиц.                                                                                                                                                

    Ближайший концерт - в планах на осень, подруги в самоизоляции общаются в соцсетях и отдыхают с семьями. Манана Гогитидзе,  единственная в России обладательница двух Золотых масок в номинации "Лучшая актриса в оперетте или мюзикле" - счастлива: в родовой дом, купленный дедушкой, композитором Андреем Петровым, съехались 4 поколения семьи.                                                                                                                                                                         

Сын Филипп изучает жизнь насекомых, дочь Софья, артистка Музыкального театра детей Марины Ланда, играет во все возможные игры, а Манана гуляет с собаками Хантом и Диной и предпочитает работе в огороде - созерцание.                         

В Парголово у Мананы зацвели крокусы, а у Елены Газаевой - нарциссы, она сейчас в Осетии. Знаменитая Сара из "Бала вампиров" родилась во Владикавказе. Много лет звезда российских мюзиклов живет между Москвой и Петербургом, а в марте приехала на родину выступить на турнире по Вольной борьбе. В это время Театр Музкомедии, где Лена репетировала премьеру "Звезда сайгона", закрыли на карантин, и актриса осталась в Осетии, на даче с большой семьей.                                                               

В доме шумно и весело, но свою вокальную партию для нового клипа Лена записала, как положено "на удаленке".                                                                                                                                                                           

Магда в "Бале вампиров", Луиза в "Графе Монте-Кристо", Симона в постановке "Канкан", исполнительница сразу двух ролей в мюзикле "Девчонка на миллион", Наталия Диевская настолько плотно задействована в репертуаре Театра музкомедии, что привычный ритм поддерживает даже на самоизоляции в петербургской квартире: вместо завтрака – разминка.                                                                                                                                                                                                       

Карантин Наталия проводит вместе с сыном, студентом ГИТИСА. Поддерживать форму помогают иван-чай и кета-диета: 8 часов ешь все что хочется, 16 часов перерыв – окно между приемами пищи. Наталия участвует в онлайн трансляциях – для зрителей, не меньше актеров истосковавшихся по спектаклям, которые смотрят по 15 раз.           

 Анастасия Тамило, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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