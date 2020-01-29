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29 января, среда, 13:08

Как привить привычки ЗОЖ с детства?

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Чтобы привить ребенку желание вести здоровый образ жизни, родителям важно ориентировать малыша к этой важной цели с самого раннего возраста. Правильное питание, гигиена, физические занятия и способы проведения свободного времени. При этом следует помнить, что дети любят все повторять за родителями. А потому «прививку здоровья» рекомендуют делать сначала взрослым.

Это должен знать каждый: и ребенок, и взрослый! Что разрушает наш организм, а что помогает  быть здоровым? Правильное питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек - все это и есть здоровый образ жизни. Эффектные этикетки, вкусные запахи и много рекламы подрывают природную защиту организма. Дети всегда на передовой этой битвы под ударами фастфуда и вредных добавок. Родители не всегда находят время, нужные слова и аргументы. А потому День здоровья в стиле сумасшедшей науки – это инструмент и оружие в борьбе за здоровье детей. Научное шоу о вреде сладких газировок, бургеров не только порождает эмоции, но и мысли, что жизнь может быть яркой, интересной и вкусной, оставаясь здоровой.

Здоровый образ жизни и правильное питание – одно целое. И невозможно представить одно без другого. Причем сбалансированная еда для ребенка не сильно отличается от правильного питания взрослого. Важно научить свое чадо считать калории и подбирать здоровые альтернативы вредной еде. Поможет в этом новый интерактивный Музей здоровья. Школьникам здесь даже предложат примерить костюмы "лишнего веса", дабы наглядно узнать о негативных последствиях ожирения.

Более того можно долго и безрезультатно говорить о том, что курить и пить алкоголь вредно. Но в этом музее дадут примерить еще и "пьяные очки". Чтобы почувствовать, насколько неадекватно оценивает окружающую реальность человек в состоянии алкогольного опьянения. Вообще все в этом музее, не как в музее.

Статистика – вещь неумолимая. Сегодня курящие и пьющие подростки составляют почти треть от общего числа своих сверстников, и их значительная часть начала курить и выпивать уже с семи - десяти лет. Молодые люди не осознают опасности, они просто смотрят на старших и подражают. Предостеречь и подать информацию так, чтобы ребенок принял единственное верное решение – задача, с которой успешно справляется старейший Музей гигиены городского Центра медицинской профилактики.

И несмотря на то, что и в детском саду, и в школе,  уделяется этой проблеме большое внимание, на практике очень немногие ребята действительно сами ведут здоровый образ жизни.

А в семье Паращиных о лени говорят, когда дело доходит до школьных уроков. Что же касается физической активности – всеми тремя детьми воспринимается на "ура". Старший сын даже выбрал профессиональный хоккейный спорт. А младшие часто резвятся с родителями на спорт площадке и постоянно участвуют в различных семейных спортивных праздниках.

Здоровый образ жизни для детей – не модный стиль жизни, а необходимость. Чем раньше дети научатся заботиться о своем здоровье, тем легче им будет в дальнейшем, ведь они уже обретут не только цели, но и руководство к действию.

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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