Как помочь пережить зиму, холода и пандемию тем, кто остался без работы или без дома? О новых проектах "Ночлежки"

23 ноября, понедельник, 14:56

Вот это аппетитное блюдо – вафли с бананами и нутеллой 7 ноября участвовало в замечательной акции. Владельцы этого семейного кафе решили, что все средства, вырученные за десерт, пойдут в помощь бездомным. В акции «Эспресс-помощь Ночлежке» этой осенью поучаствовало больше двух сотен кафе и ресторанов. А мы прямо сейчас расскажем кто и как в преддверии наступающих холодов и во время пандемии помогает выжить бездомным.

Вафли с разными начинками — блюдо, которым лакомятся мамы, пока за детьми в игровой зоне присматривают воспитатели. Десерты сделаны по рецепту бабушки Марины Литвиновой - основательница сети кафе давно курирует одиноких бабушек в домах престарелых, а вот с Ночлежкой сотрудничала в первый раз. Но не последний!

Марина Литвинова, основатель сети кафе в Санкт-Петебурге:

"Мы решили участвовать еще в одной акции, где будем поставлять еду, чтобы бездомные могли ее брать и есть. Это будет наваристый куриный суп – будем отвозить большими порциями по 12 литров. Акция начнется с 1 декабря".

В холода бездомные остро нуждаются в горячей еде и теплой одежде. Надежда Пильщикова обновляет зимний гардероб в пункте выдачи. Она 3-й год живет в Ночлежке. В 90-е, во время беспорядков бежала из Киргизии с мужем петербуржцем. После смерти мужа, его родные не приютили женщину с инвалидностью. Она осталась на улице, с протезом ноги и диабетом.

Надежда Пильщикова, жительница Ночлежки:

"Для меня диабетическое все – я живу на инсулине – 4 раза колюсь и 5-ти разовое питание. Есть люди помогают уже давно. Добились гражданства, все документы полностью. Пенсиии еще нет. Сделают все — и пенсию буду получать — это очень долго. Но я очень благодарна, что помогают все".

Жители Ночлежки в библиотеке с умилением читают письма от пятиклассников, написанные после того, как сотрудники благотворительной организации по приглашению учителей, посетили школу и рассказали детям о бездомности. А в 2021-ом Ночлежка реализует новый общественный проект городского кафе, который в этом году не состоялся из—за пандемии.

Даниил Александров:

"Это - не благотворительная столовая, это - место, где могут быть трудоустроены наши подопечные. Они будут проходить там стажировки по самым разным специальностям – повар, официант, бариста. Там их будут учить профессионалы и они смогут открыто выходить на рынок труда".

"Неравнодуш" — так назвали новую душевую, которая появилась в Петербурге этой осенью. Помыться, выстирать и высушить белье можно рядом с палаточным пунктом обогрева, открывшимся в середине октября на площади Мужества. В этом сезоне "Ночлежка" в 2-ух отапливаемых палатках предоставляет спартанский, но безопасный ночлег, горячий ужин.

Андрей Чапаев, руководитель гуманитарных проектов благотворительной организации Ночлежка:

"В каждом из 2-ух пунктов обогрева около 50ти чел – есть еще круглогодичный Ночный приют у Обухово – и там тоже можно помыться и постирать одежду. (Бывает, что желающим не хватает мест?). Бывает такое и мы призываем чтоб и город не оставался в стооне и организовывал пункты обогрева и давал возможность ночевать людям без каких-то справок, документов, которых у бездомных часто просто нет".

Ночного автобуса, развозящего горячую еду, ждут не только бездомные. К 4-ём стоянкам приходят малоимущие, пенсионеры и те, кто, потеряв работу, пока безуспешно пытаются вернуться домой: в пандемию таких людей стало больше.

Константин Фомичев, водитель Ночного автобуса благотворительной организации Ночлежка:

"В связи с пандемией — всей это обстановкой— людей к автобусу стало приходить больше в 2—3 раза".

Ночной автобус доставляет не только горячую еду из петербургских кафе, и сухой паек перед выходными, но и доврачебную помощь. Врачи-волонтеры Благотворительной больницы даже во время пандемии осматривают бездомных, делают перевязки, а порой и отправляют в больницу, ведь человек без паспорта может рассчитывать только на экстренное лечение.

Роман Ипатов, волонтер Благотворительнйо Больницы:

"Сейчас люди с симптомами ОРВИ и мы не можем отличить коронавирус это или обычный грипп. У нас есть пульсоксиметры и когда мы наблюдаем, что сатурация, то есть содержание кислорода в крови уже на низком уровне— мы вызываем Скорую и они забирают человека и подключают лечиться".

Бездомные сейчас как никто нуждаются в антисептиках, масках и перчатках. Их раздают сотрудники Ночлежки. Но запасы быстро иссякают, поэтому помощь благотворителей не перестает быть актуальной не только во время акций, но каждый день.

Анастсия Тамило, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.