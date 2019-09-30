Как получить новую профессию за счет государства после 50-ти лет?

30 сентября, понедельник, 14:06

В связи с повышением пенсионного возраста в нашей стране встал вопрос о профессиональной подготовке и переподготовке лиц предпенсионного возраста. В этом году по инициативе Правительства России подобные курсы подготовки для тех кому за 50. Основаны они на стандартах World skills.

Как повысить конкурентноспособность на рынке труда людей предпенсионного возраста – необходимо обеспечить их возможностью профессиональной переподготовки. В прошлом году за основу такой переподготовки в нашей стране решено было взять стандарты World Skills. Национальные и международные турниры World skills задают уровень владения различными профессиями по всему миру. Учебным заведениям, которые обычно готовят профессиональные кадры из молодежи, предложили дать новую специальность тем, кому за 50.

Санкт-Петербургский колледж туризма стал одним из первых участников данной программы. Получить аккредитацию для работы со взрослой аудиторией смогли лишь те учебные заведения, которые обладали специализированной технической базой, а также на протяжении последних лет показывали высокий результат в подготовке молодых специалистов. Обучение - абсолютно бесплатное, программа финансируется из федерального бюджета, однако, есть жесткие возрастные ограничения: посещать курсы могут женщины от 51 до 55 лет и мужчины от 56 до 60-ти.

В Академии индустрии красоты все места на новых курсах были заполнены за несколько дней. Специальности парикмахерского искусства и косметологии оказались более, чем востребованы.

Этой осенью начался первый пробный этап профессиональной переподготовки лиц предпенсионного возраста. По всей стране было выделено 25 тысяч бюджетных квот, Петербургу досталось 400 образовательных мест в разных профессиональных компетенциях. Юлия Стефановна из Светогорска на образовательных курсах проводит свой законный отпуск по основному месту работы.

Керамическое ремесло – одна из самых древних профессий известных человечеству. Сегодня многие относятся к керамике и гончарному делу, скорее, как к хобби. И очень зря. Керамика - это не только очень красиво, но и чрезвычайно сложно, если подходить к делу профессионально. Свободные места на курсах по ремесленной керамике также были заполнены за несколько дней.

Первый этап профессиональной переподготовки людей предпенсионного возраста рассчитан до 30 ноября этого года. Однако, в Петербурге уже с уверенностью можно говорить о большой востребованности подобных курсов.