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17 ноября, четверг, 10:53

Как петербургские дизайнеры завоёвывают сердца покупателей

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То, что раньше было известно лишь знатокам и любителям, теперь можно просто пойти и купить. В крупнейших торговых центрах города появилась продукция петербургских дизайнеров - местных производителей одежды, обуви и аксессуаров. О том, каким образом локальные бренды смогли выйти из узкой ниши на широкую публику.

Искусство, как многие помнят, должно принадлежать народу. Петербургские дизайнеры реализовали тезис буквально. Они запустили производство одежды и аксессуаров в сотрудничестве с крупнейшими российскими музеями. Теперь любой покупатель за вполне доступную цену может хоть целыми днями прижимать к себе любимое полотно Кандинского, например, в спортзале, если купит такую футболку.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург

 

 
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