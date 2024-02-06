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06 февраля, вторник, 11:28

Как передовые идеи Генриха Ивановича Турнера используются в наши дни?

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Это кресло, на самом деле, одно из первых устройств реабилитации. Служит для восстановления двигательных функций. Оно сделано по чертежам Генриха Ивановича Турнера, великого хирурга-ортопеда и новатора. Какое развитие получили инновационные для своего времени идеи уже в наши дни, и как сейчас выглядит потомок вот этого аппарата.

"Искусная ковка добра. Профессор Турнер" - так называется монография, которая должна раскрыть новые грани личности ученого и помочь оценить его вклад в развитие медицины. Презентация прошла на Лахтинской, 12. Сейчас здесь – консультативно-диагностический центр Национального медицинско-исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера. А в конце 19 века это был приют для детей-калек. Легендарный врач руководил им много лет.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург

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