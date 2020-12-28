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28 декабря, воскресенье, 00:54

Как организовать незабываемый новый год дома?

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В этом году рестораны и площадки для развлекательных мероприятий закрыты. Как организовать домашний новый год так, чтобы ощущалась праздничная и волшебная атмосфера? Ведь, несмотря на то, что все остаются дома, праздник и чудо должны случиться!

Украшение елки, выбор шампанского, сервировка стола, выбор наряда, развлекательная программа. Впечатление от праздника складывается из деталей. 

Новогодняя ёлка всегда в центре внимания. Секрет ее красоты: чем больше вложишь души в украшение, тем больше она будет радовать глаз, - напоминает дизайнер Елена Бадмаева. Ее домашняя ёлка-палка украшена памятными вещицами, привезёнными из поездок 

Елена Бадмаева, Дизайнер:  

"Я не согласна, что все нужно украшать одинаковыми шарами – это путь не  домашний, скорее для больших помещений".

Грядущий год металлического быка рекомендуют встречать в одежде пастельных тонов. Будет это открытое платье или удобные брюки - главное, побольше блеска и соответствующее настроение. 

Елена Бадмаева, Дизайнер:  

"Я специально выбрала модели, где сочетается ткань в пайетках, что-то блестящее, со спортивными штанами, которые называются джоггеры. Они подойдут любой женщине".  

Сервировать стол не хуже чем в ресторане. Одна из идей от профессионалов - стильные подстановочные тарелки, которые добавят торжественности. Всегда хорошо смотрятся живые цветы и, конечно, еловые веточки. Ноу-хау: украсить ими не только стол, а разнообразить одно из блюд хвойными нотками. 

Евгений Кожухов, Управляющий ресторана русской кухни:

"Это сейчас не очень сложно сделать. Вы можете взять блендер, измельчить хвою и ее добавить, например, в сорбет или в мороженое". 

В Японии одно из популярных новогодних блюд  - кеньчиньяки, запеченный рулет. В составе обязательно семь ингредиентов.

Муничика Бан, Шеф-повар японского ресторана:   

"Семь ингредиентов символизируют семь богов счастья в синтоизме. Японцы верят, что в первые три дня нового года эти семь божеств проплывают по небу на мифическом корабле и приносят людям удачу".

Готовится легко: соломкой нарезаются картофель, морковь, горох, имбирь, вешенки и грибы шиитаке, слегка обжариваются в кунжутном масле. Туда же добавляется взбитый с яйцом сыр тофу, и кунжут. Потом начинка заворачивается в рулет. Блюдо запекается в духовке при 170 градусах 15 минут.

Бокал шампанского под бой курантов - для большинства россиян новогодняя ночь немыслима без этой традиции. Сейчас в тренде продукция с приставкой био. Игристые вина, произведённые органическим способом, добавляют напитку особые натуральные нотки, а празднику - изюминку. 

София Вышемирская, Бренд-менеджер сети винотек: 

"У органических вин всегда есть осадок. И перед употреблением такого вина его нужно три раза взболтать. В бокале оно выглядит интересно, необычно и трендово".  

Розовое, золотистое или янтарного цвета - игристое вино дарит не только вкус, но и радует глаз. На пике популярности - итальянское просекко. Вне моды и времени - шампанское из региона Шампань. И его более бюджетные варианты – испанская кава и французские креманы. При расчёте количества напитка  стоит учитывать, что одна бутылка вмещает в себя пять бокалов. 

Но праздник будет неполным без развлекательной программы. Как вам идея заставить елочный шарик парить в воздухе?.

Александр Муратаев, Иллюзионист:

"Если немного потренироваться, то можно заставить его левитировать".

Иллюзионист Александр Муратаев имеет в запасе десятки фокусов и владеет своей профессией в совершенстве, но при желании побыть фокусником и магом может каждый. 

Александр Муратаев, Иллюзионист:

"Итак, несложный фокус. Купюру в тысячу рублей разрываем и она оказывается полностью целой".

Какими бы ни были программа и новогодний стол, конечно, главное встретить праздник в кругу своих близких и друзей, и с надеждой, что волшебство в новом году придет и в ваш дом.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская Первый  канал. Петербург

 
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