25 июля, среда, 13:44

Как организовать детский отдых в условиях города. Первый канал побывал в городских лагерях и досуговых центрах и узнал, чем же занимают юных петербуржцев этим летом .

Этим летом в Петербурге официально было открыто 164 лагеря дневного пребывания, большая часть из которых расположилась на базе школ. Лагерь "Радуга" в Петродворцовом районе Северной столицы один из них. Во второй смене здесь отдыхают 125 человек. И большая часть – это младшие школьники. По закону воспользоваться подобной услугой в сфере оздоровления и отдыха сегодня могут дети от 6 с половиной лет. И компании предлагающие услуги для дошкольников – своего рода "нелегалы", чаще всего работающие без разрешительных документов и сертификатов. Поэтому, прежде чем отправить своего ребенка на отдых, родителям советуют ознакомиться с реестром детских оздоровительных учреждений, который находится в свободном доступе в интернете.

Юлия Короткова, начальник отдела по работе организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Санкт-Петербурга: "Региональный реестр – это реестр, куда заносятся только те организации, которые прошли необходимые проверки надзорных органов и имеют в наличие положительные заключения. У нас он размещен на сайте Комитета по образованию, где родители могут увидеть какие же функционируют лагеря дневного пребывания, как можно подать заявочку и приобрести путевки и так далее".

Сегодня безопасность летнего детского отдыха на особом контроле у чиновников. В связи с изменениями, которые были внесены в 124 федеральный закон и вступили с силу в апреле этого года, все организации, занимающиеся детским лагерным отдыхом, должны были подать заявки за два месяца. И только после проверки всех надзорных органов можно было получить допуск к летней кампании. В этом году в результате проверок сотрудники Роспотребназдора еще до начала сезона выписали штрафы и предписания 12 юридическим лицам, которые заявили о своем намерении участвовать в подобной деятельности, и не получили разрешительные документы.

Лидия Яковлева, начальник отдела по надзору воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу: "Сейчас уже в ходе летней оздоровительной компании Управление также продолжает мониторинг сетей и в ходе этого мониторинга мы установили 6 учреждений, которые работают без санитарно-эпидемиологического заключения. К ним приняты самые строжайшие меры, составлены протоколы о временном запрете деятельности материалы дела направлены в суд"".

Организовать и занять ребенка во время летних каникул сегодня родители могут не только в лагерях дневного пребывания, но и в различных досуговых центрах. Правда, здесь ваше чадо будет находиться не полный день, а всего несколько часов. В Петербурге этот сектор сегодня очень развит. В одних центрах дети отдыхают сами, но под присмотром взрослых, в других - вместе с родителями. Главное их отличие от лагерей – отсутствие питания и сна. Здесь акцент на интересный досуг и творчество, которым может заняться ребенок в течение этих нескольких часов.

Юлия Сиделева, руководитель детского центра: "Это наша философия – дать ребенку все возможности для того, чтобы он смог весь свой потенциал реализовать , раскрыть свои способности , свое восприятие мира как-то отобразить и реализовать свои идеи".

Отдых обязательно должен быть полезным, считает американский постановщик мюзиклов Дэвид Пост. В этом году он проводит лето в России и совмещает приятное с полезным – обучает джазовому вокалу юных петербуржцев.

Дэвид Пост, постановщик мюзиклов, композитор: "Когда я работаю с детьми, я не зацикливаюсь на результате, я больше отдаюсь процессу. Я не хочу их научить петь, или танцевать. Мне важно дать детям возможность влиять друг на друга и взаимодействовать друг с другом. Когда они понимают, что представляют из себя единую команду, это начинает работать. У них у каждого есть ответственность. И Моя задача научить их правильно воспринимать и нести эту ответственность".

Главное кредо Дэвида – дать всем одинаковый шанс, поэтому все его ученики участвуют в настоящих постановках. Он выпустил в Америке больше 70 мюзиклов. В России прошел пока один спектакль "Алладин". И осенью планируется новая премьера – мюзикл "Annie" на английском языке. Эта оригинальная бродвейская постановка не сходила со сцены почти шесть лет. Для юных петербуржцев она будет достаточно смелым экспериментом, уже сейчас ребята разучивают первые партии.

Мария Волошина, директор музыкальной школы джаза и мюзикла: "Необязательно совершенно строить профессиональную карьеру в этой сфере , ведь самое главное для нас – это дать детям всестороннее развитие, и когда мы даем это всестороннее развитее , ребенок становится успешным, он становится свободным и уверенным в себе , разве не это главное для нас".

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Максим Беляев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург