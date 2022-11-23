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23 ноября, среда, 13:21

Как неслышащие люди снимают фильмы. О проектах на русском жестовом языке

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Воспринимать глухих людей не по состоянию здоровья, а по принципу отдельной культуры со своими традициями и языком — вот чего хотят от слышащих глухие люди. И вместе со слышащими создают доступную среду для образования, трудоустройства, развития и даже снимают фильмы на русском жестовом языке.

Документальный фильм об истории русского жестового языка и кинопутешествие "По следам Александра Невского" - уже два проекта снимается под руководством образовательного центра "Языки без границ". О том, как всё начиналось, – в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 
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