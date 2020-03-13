Как найти выход из тупика и быть сильнее обстоятельств? О людях непростой судьбы

13 марта, пятница, 11:59

Отец 13 детей - само по себе звучит впечатляюще. А теперь представьте себе, что он воспитывает их один. О сложных судьбах и о том, как удаётся быть сильнее обстоятельств - в нашем сюжете.

Из братьев и сестёр этой семьи можно было бы составить целую футбольную команду. 11 несовершеннолетних и двое старших детей. Плюс папа - и капитан, и тренер. Он всегда хотел иметь много детей и судьба подарила даже больше, чем он мог себе представить.

"Дети это счастье и самое святое, что есть у человека . Может я не успел что-сделать хорошее, а после меня мои дети могут".

Джамшед приехал в Петербург из Таджикистана в начале 90-х, здесь встретил будущую жену, Антонину, и остался на долгие годы. Семейное счастье оборвала трагедия - три года назад супруга умерла от онкологического заболевания.

Отец семейства до сих пор говорит об этом с дрожью в голосе. Содержать, и воспитывать столько детей одному казалось непосильной задачей.

Джамшед Бобохонов : "Обращался сколько раз я в администрацию района… Они говорят: "Зачем столько рожали? Теперь смотрите сами, чем вам государство будет помогать?" Раньше всего хватало, никакой помощи ни у кого не просил, а сейчас вот трудновато".

В большой семье быт организован как в пионерском лагере: по очереди дежурят по дому, обедают вместе, спать ложатся в одно время. Всё делают дружно.

Фатима и Зухра Бобохоновы: " Посуду моем, пол… Вот такое дежурство".

Живёт семья в обычной трёхкомнатной квартире: комната мальчиков, комната девочек, зал и кухня. В спальнях недавно появились новые кровати - купить их помог благотворительный фонд.

Руслан Бобохонов: "Эти лучше намного, матрасы качественнее, все хорошее, нормальное".

Неравнодушные петербуржцы собрали средства на хозяйственные нужды и лекарства для младшей девочки - Ангелины. У неё детский церебральный паралич. Братья и сестры заботятся о ней как могут - малышке повезло родиться в хорошей семье.

"Мячик, игрушки любит, ползает… руками трогает и даже ругается".

Создателю благотворительного фонда "Объятия" Роману Миронову повезло меньше, в том плане, что семьи у него не было вовсе - мальчик жил в детском доме. Родители отказались от него, узнав о диагнозе - ДЦП. Став взрослым, Роман посвятил себя волонтерской деятельности.

Роман Миронов, основатель благотворительного фонда "Объятия": "Я ползал, не ходил вообще, мечтал… мечта сбылась. Боролся как мог!"

Сейчас у него есть любимое дело, собственная семья, друзья и единомышленники. А началось все с помощи, отдавая себя хорошим делам, мы приобретаем больше, считает Роман.

Роман Миронов: "Как-то стало получаться… Кто-то что-то отдает, я передавал это все нуждающимся".

В какой-то момент Роман решился создать благотворительный фонд. Среди подопечных - семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Так, Наталье он помогает уже два года - она одна воспитывает особого ребёнка. Средства реабилитации и лекарства стоят огромных денег, в таких семьях рады даже лишней пачке памперсов.

Наталья Егоркина, мама особого ребенка: "Вслед всегда говорят: "Что это вы жалуетесь"… А вы бы попробовали хоть день прожить с особым ребенком".

Сама Наталья тоже создала фонд "Другие мечты", который объединяет таких же родителей - с тяжелыми детьми.

Наталья Егоркина: "Наших детей нигде не воспринимают… в праздники мы как изгои. Сейчас в нашем фонде 380 семей, где есть инвалиды. Мне кажется, есть дети еще более тяжелые, и хочется всем помогать, и я нахожу время, чтобы помочь другим мамам".

При этом жизнь самой Натальи не назовёшь легкой: из-за деятельности в фонде (по формальности законодательства) она лишилась пособия (на ребёнка). Даже просто выйти из дома на прогулку для семьи уже проблема - из-за двух лестничных пролётов, по которым нужно спустить 11 летнего ребенка и коляску, а в доме нет пандусов. На обращение по их установке администрация района не реагирует.

Наталья Егоркина: " И вот так мы поднимаемся к лифту, а спускаемся вот так. Хотелось бы конечно откидные пандусы! Но их никак не могут сделать".

Все герои нашего сюжета признаются, что часто слышат скептические комментарии в свой адрес: мол, сами виноваты в своих проблемах.

Но находят силы преодолевать трудности - и даже стараются помогать другим, несмотря на то, что сами нуждаются в помощи.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал – Петербург.