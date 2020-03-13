13:57 13 марта, пятница
RSS В избранное
13 марта, пятница, 11:59

Как найти выход из тупика и быть сильнее обстоятельств? О людях непростой судьбы

Версия для печати

Отец 13 детей - само по себе звучит впечатляюще. А теперь представьте себе, что он воспитывает их один. О сложных судьбах и о том, как удаётся быть сильнее обстоятельств - в нашем сюжете.

Из братьев и сестёр этой семьи можно было бы составить целую футбольную команду. 11 несовершеннолетних и двое старших детей. Плюс папа - и капитан, и тренер. Он всегда хотел иметь много детей и судьба подарила даже больше, чем он мог себе представить. 

"Дети это счастье и самое святое, что есть у человека . Может я не успел что-сделать хорошее, а после меня мои дети могут".

Джамшед приехал в Петербург из Таджикистана в начале 90-х, здесь встретил будущую жену, Антонину, и остался на долгие годы. Семейное счастье оборвала трагедия - три года назад супруга умерла от онкологического заболевания.

Отец семейства до сих пор говорит об этом с дрожью в голосе.  Содержать, и воспитывать столько детей одному казалось непосильной задачей. 

Джамшед Бобохонов :  "Обращался сколько раз я в администрацию района… Они говорят: "Зачем столько рожали? Теперь смотрите сами,  чем вам государство будет помогать?"  Раньше всего хватало, никакой помощи ни у кого не просил, а сейчас вот трудновато".

В большой семье быт организован как в пионерском лагере: по очереди дежурят по дому, обедают вместе, спать ложатся в одно время. Всё делают дружно.

Фатима и Зухра Бобохоновы: " Посуду моем, пол… Вот такое дежурство".

Живёт семья в обычной трёхкомнатной квартире: комната мальчиков, комната девочек, зал и кухня. В спальнях недавно появились новые кровати - купить их помог благотворительный фонд. 

Руслан Бобохонов: "Эти лучше намного, матрасы качественнее, все хорошее, нормальное".

Неравнодушные петербуржцы собрали средства на хозяйственные нужды и лекарства для младшей девочки - Ангелины. У неё детский церебральный паралич. Братья и сестры заботятся о ней как могут - малышке повезло родиться в хорошей семье. 

"Мячик, игрушки любит, ползает… руками трогает и даже ругается".

Создателю благотворительного фонда "Объятия" Роману Миронову повезло меньше, в том плане, что семьи у него не было вовсе  - мальчик  жил  в детском доме. Родители отказались от него, узнав о диагнозе - ДЦП. Став взрослым, Роман посвятил себя волонтерской деятельности. 

Роман Миронов, основатель благотворительного фонда "Объятия": "Я ползал, не ходил вообще, мечтал…  мечта сбылась. Боролся как мог!"

 

Сейчас у него есть любимое дело, собственная семья, друзья и единомышленники. А началось все с помощи, отдавая себя хорошим делам, мы приобретаем больше, считает Роман.

 

Роман Миронов: "Как-то стало получаться…  Кто-то что-то отдает, я передавал это все нуждающимся"

В какой-то момент Роман решился создать благотворительный фонд. Среди подопечных - семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Так, Наталье он помогает уже два года - она одна воспитывает особого ребёнка. Средства реабилитации и лекарства стоят огромных денег, в таких семьях рады даже лишней пачке памперсов. 

Наталья Егоркина, мама особого ребенка: "Вслед всегда говорят:   "Что это  вы жалуетесь"…  А вы бы попробовали хоть день прожить с особым ребенком".

Сама Наталья тоже создала фонд "Другие мечты", который объединяет таких же родителей - с тяжелыми детьми.  

Наталья Егоркина: "Наших детей нигде не воспринимают… в праздники мы как изгои.  Сейчас в нашем фонде 380 семей, где есть инвалиды.   Мне кажется, есть дети еще более тяжелые, и хочется всем помогать, и я нахожу время, чтобы помочь другим мамам". 

При этом жизнь самой Натальи не назовёшь легкой: из-за деятельности в фонде (по формальности законодательства) она лишилась пособия (на ребёнка). Даже просто выйти из дома на прогулку для семьи уже проблема - из-за двух  лестничных пролётов, по которым нужно спустить 11 летнего ребенка и коляску, а в доме нет пандусов. На обращение по их установке администрация района  не реагирует.    

Наталья Егоркина: " И вот так мы поднимаемся к лифту,  а спускаемся вот так.  Хотелось бы конечно откидные пандусы! Но их никак не могут сделать".

Все герои нашего сюжета признаются, что часто слышат  скептические комментарии в свой адрес: мол, сами виноваты в своих проблемах.

Но  находят силы преодолевать трудности - и даже  стараются помогать другим, несмотря на то, что сами нуждаются в помощи. 

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал – Петербург.   

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
10 марта, 10:27
Манга и комиксы - как в Петербурге развивается особый жанр японской литературы

Манга и комиксы - как в Петербурге развива...

Если у вас в руках книга, которую нужно начинать читать с конца и в которой больше картинок, чем текста, причем, картинки черно-белые - значит, это манга – японский комикс. В марте в Петербурге
6 марта, 12:09
Итальянский цирк Тоньи в цирке на Фонтанке. Гранд-гала в Константиновском дворце. Шоу «Лучшие иллюзионисты России» в ДК Ленсовета. «С любимыми не расставайтесь» - премьера Театра БУФФ

Итальянский цирк Тоньи в цирке на Фонтанк...

Знакомьтесь — Рани и Карла— это индийские слоны, рожденные в итальянском цирке. Несмотря на свой солидный вес - 3 тонны каждая - они уже 20 лет великолепно выступают в качестве балерин в единственном
Вчера, 11:58
Активные, талантливые и прекрасные - о петербурженках, лауреатах конкурса "Женщина Года"

Активные, талантливые и прекрасные ...

В Петербурге это уже стало доброй традицией - с наступлением весны определять победительниц конкурса «Женщина года». Лауреатами и номинантами премии становятся не просто люди успешные в своей професс

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72