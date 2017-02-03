Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично?

03 февраля, пятница, 11:47

Что такое «фрирайтинг» и как научиться находить баланс не только идя по веревке, но и сталкиваясь со стрессом в повседневной жизни.

Слэклайн – хождение по свободному канату, для Натальи Пенкиной – не спорт, а почти медитация. Канатоходец вынужден концентрировать ум на одной задаче. Отвлекся - сразу срываешься вниз. Все как в бизнесе, уверяет Наталья. Она как успешный маркетолог, много лет продвигающий различные компании, знает, что залог успеха – умение замедлиться и сделать вдох перед следующим шагом. А ответить честно на собственные вопросы помогает, к примеру, техника "фрирайтинга" или - «свободного письма».

Наталья Пенкина, основатель студии прикладных коммуникаций, консультант: "Вы ставите таймер на 10 минут. Отключите на этот момент все "мессенджеры", телефоны, чтобы вас ничего не беспокоило. Итак, задаете себе один вопрос и просто в режиме свободного письма, безоценочно, не критикуя себя, пишете подряд то, что придет в голову. Ответы. "Фишка" в томЮ что невозможно врать себе больше чем на двух страницах, уже на третьей странице получатся ответы, которые вас самих же удивят".