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03 февраля, пятница, 11:47

Как найти баланс между работой и любимыми хобби и жить гармонично?

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Что такое «фрирайтинг» и как научиться находить баланс не только идя по веревке, но и сталкиваясь со стрессом в повседневной жизни.

 Слэклайн – хождение по свободному канату, для Натальи Пенкиной – не спорт, а почти медитация. Канатоходец вынужден концентрировать ум на одной задаче. Отвлекся - сразу срываешься вниз. Все как в бизнесе, уверяет Наталья. Она как  успешный маркетолог, много лет продвигающий различные компании,  знает,  что залог успеха – умение замедлиться и сделать вдох перед следующим шагом.  А ответить честно на собственные вопросы помогает, к примеру,  техника "фрирайтинга" или -  «свободного письма».          

Наталья Пенкина, основатель студии прикладных коммуникаций, консультант: "Вы ставите таймер на 10 минут. Отключите на этот момент все "мессенджеры", телефоны, чтобы вас ничего не беспокоило. Итак, задаете себе один вопрос и просто в режиме свободного письма, безоценочно, не критикуя себя, пишете подряд то, что придет в голову. Ответы.  "Фишка" в томЮ что невозможно врать себе больше чем на двух страницах, уже на третьей  странице получатся ответы, которые вас самих же удивят".                                                                             

 
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