Как модернизируется средне-специальное образование в Петербурге?

25 ноября, понедельник, 14:41

Средне-профессиональное образование в России сейчас на пути к модернизации. С этого года все городские колледжи и техникумы готовят специалистов согласно стандартам международного движения Волдскилс.

Разработать модель вентилятора, распечатать детали на 3-Д принтере и собрать из них устройство - такое задание было на чемпионате мира "Молодые профессионалы" в компетенции "Прототипирование". Именно его сегодня и отрабатывают на уроках студенты Малоохтинского колледжа. Уже через месяц они станут участниками регионального этапа "Волдскилс". И не смотря на то, что по условиям конкурса модель в последний момент могут поменять, главное сейчас - до автоматизма отработать основные этапы, чтобы научиться проектировать с нуля любой объект.

Сегодня Волдскилс задает не только планку качества, но и уровень среднего образования, в целом. Мировые стандарты активно внедряют в процесс обучения. В Петербурге, в рамках проекта "Молодые профессионалы", в этом году созданы 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием, и пять центров опережающей профессиональной подготовки. Инновационная площадка "Отраслевые инженерные технологии" - один из них. Она открылась в сентябре этого года на базе Малоохтинского колледжа, и роботам, на которых теперь учатся студенты, сегодня могут позавидовать даже многие крупные заводы.

Сегодня в Малоохтинском колледже не просто обучают специалистов по стандартам Волдскилс. Именно сюда приезжают студенты со всего города готовиться к региональным соревнованиям "Молодые профессионалы" по компетенциям: "Промышленная робототехника", "Изготовление прототипов" и "Фрейзерные работы на станках ЧПУ". Кроме того, этот инновационный центр, станет одной из площадок европейского этапа, который пройдет в Северной столице в 2021 году.

Инновационный центр профессиональной подготовки кадров для легкой промышленности открылся в этом учебном году и на базе колледжа Петербургской моды. Будущие модельеры теперь учатся проектировать и изготавливать текстильную продукцию на линии полного цикла массового пошива. Сегодня ни на одном швейном производстве в Петербурге нет такого конвейера, а так же вот такого лазерного принтера и вышивального оборудования. Кроме того, для нужд студентов создали и лабораторию испытания материалов, где перед пошивом ткани проверяют на зацепки, растяжимость и воздухопроницаемость.

В легкой промышленности будущее за цифровыми технологиями и индивидуальным пошивом, уверены в колледже петербургской моды. Уже сегодня здесь есть сканер тела человека. В течение четырех секунд он раскладывает сто размерных признаков. А компьютерное моделирование делает любой костюм идеальным, без выкроек и примерок. Проектирование, демонстрация и испытание свойств одежды в виртуальной среде – вот главная задача будущих дизайнеров. Именно поэтому в системе Волдскилс появилась новая компетенция - "Цифровой модельер". Участники регионального этапа уже готовятся на базе этого инновационного центра.

По статистике на рынке труда сегодня самый востребованный специалист – слесарь, а вовсе не юрист или экономист. Это значит, что рабочие профессии набирают популярность в нашей стране. И во многом такие результаты стали возможны именно благодаря внедрению мировых стандартов в систему обучения. К концу 2024 года, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы", практически, во всех колледжах и техникумах страны будет проводить демонстрационные экзамены по стандартам Волдскилс.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.