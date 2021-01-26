Как меньше работать, но больше производить? О бережливых технологиях

26 января, вторник, 11:42

Национальный проект "Повышение производительности труда", к которому присоединились многие предприятия Петербурга, дает первые плоды. Благодаря технологиям бережливого производства снижают уровень брака, повышают маржинальность своей продукции. Многие смелые предприниматели участие в национальном проекте сравнивают с внешним аудитом, способом выявить минусы на том или ином производстве.