Национальный проект "Повышение производительности труда", к которому присоединились многие предприятия Петербурга, дает первые плоды. Благодаря технологиям бережливого производства снижают уровень брака, повышают маржинальность своей продукции. Многие смелые предприниматели участие в национальном проекте сравнивают с внешним аудитом, способом выявить минусы на том или ином производстве.
26 января, вторник, 11:42
Как меньше работать, но больше производить? О бережливых технологиях
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