Как из детского сада отправиться прямиком в открытый в космос или погрузиться в морские глубины. О лучших воспитателях Санкт-Петербурга

03 ноября, вторник, 10:42

На занятиях подготовительной группы детского сада 88 Приморского района интересно даже взрослому. Разве не здорово — вспомнить лучшие пейзажи Ивана Айвазовского и изучить его биографию по программе Русского Музея с лучшим педагогом дошкольного образования. А мы прямо сейчас расскажем вам о победителях петербургского конкурса Воспитатели России.

Изучение маринистов предшествует тематической экскурсии по Русскому музею. До пандемии в музей ходили каждый месяц, но без подготовки в этом мало пользы – считает Оксана Игнатчик. Педагог-организатор музейной педагогики учит дошколят правильно вести себя на выставке, разбираться в композиции рисунка, стилях искусства. Скучать никому не приходится.

За 5 лет занятий ребята научились и сами водить экскурсии - по собственным выставкам. А Оксана освоила курсы живописи. 12 лет назад, готовясь к городскому конкурсу в качестве воспитателя, взяла тему, связанную с музейной педагогикой. Победив, вернулась работать уже в новом качестве.

Конкурсных номинаций всего семь, а финалистов на Всероссийской конкурс от Петербурга вышло 9девять. В двух номинациях по два победителя, что не удивительно для города, реализующего по-настоящему уникальные программы дошкольного образования.

С 2012 года в Некрасовском колледже обучают педагогов специального дошкольного образования, кому-то из них повезет работать в детском саду 83 Фрунзенского района, лучшем инклюзивном садике России.

Малышам из подготовительной группы есть что обсудить у лайтбокса с картой солнечной системы. Накануне им рассказывал о тайнах вселенной настоящий космонавт. А местный педагог-психолог Анна Кечуткина ежедневно готовит для бывалых дошколят удивительные исследования.

В интерактивной песочнице много программ: можно изучить подводный мир, или исследовать эмоцию гнева, построив мини-вулкан. Песок успокаивает и раскрепощает и обычных, и особых ребят. Анна Кичуткина, финалистка конкурса, используя современные технологии, обучает азам пространственного мышления и помогает работать с ощущениями в зале сенсорной интеграции.

Директор детского сада Татьяна Юрченко - самый эффективный руководитель образовательной организации по итогам Всероссийского конкурса прошлого года. В ее мини-государстве три площадки, где вместе развиваются 647 детей, из них 248 – с особыми потребностями: нарушениями речи, дцп, или аутизмом. Все получают поддержку нужных специалистов и социализацию. Но инклюзивное воспитание и обычным детям необходимо.

В этом году всероссийский этап конкурса "Воспитатели России" пройдет онлайн – о достижениях петербургских педагогов расскажут заявки и фильмы. А питерские родители и так передают славу о лучших садах из уст в уста.

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Линда Черкасова. Ангелина Веденская. Первый канал. Санкт-Петербург.