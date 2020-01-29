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29 января, среда, 12:38

Как и зачем современные дети исследуют блокаду?

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Вот эта комната — подарок подросшей девочки. Которая среди этих комодов, книжек, игрушек, печки—буржуйки, cделанной из ведра, пережила самые трудные блокадные дни. Подарок этот — в первую очередь, современным детям, которые приходят в музей «Разночинный Петербург». А вот что от этого путешествия во времени дети получают, узнаем прямо сейчас.

Мишель всего 8 лет, но в блокадной комнате музея "Разночинный Петербург" она ориентируется не хуже хозяйки — Нины Рогозиной, передавшей вещи в дар музею. А о быте и играх блокадной ровесницы Мишель знает практически  всё.                                                                                        

Детство маленьких ленинградцев, походы в школьный музей и просмотр фильмов о блокаде вдохновили Мишель и ее папу на изготовление макета блокадной комнаты. А еще родители, сотрудники радио и телевидения, заодно решили дать дочери возможность снять свой первый репортаж о том, как макет создавался. На конкурсе школьных проектов работа заняла первое место. Следующей стала победа на городском конкурсе.

Школа номер 207 — альма матер юных героев войны, работала в самом центре блокадного Ленинграда,  а выпускники обороняли город и совершали настоящие подвиги. Современные ученики с педагогами собирают о них информацию в школьный музей, а в этом году здесь появилась памятная доска с именами  доблестных  выпускников.                                                                                                                                                                                

Один из героических выпускников, Виктор Матвеевич Биринский, кавалер ордена Красной звезды Отечественной войны второй степени, до сих пор живет в доме по соседству со школой, его разыскали ребята. Потомственный врач окончил школу в 40-м, поступил в Военно—морскую медицинскую академию, а с 42—го уже служил в дивизионе сторожевых кораблей. Именно там он получил награду "За оборону Ленинграда" и чудом избежал смерти.                                                                                                                                                                      

Виктор Матвеевич часто навещает школьный музей и передает ребятам ценные отографии, сведения о блокадном городе, судьбах одноклассников, а ученики 207-й чувствуют себя исследователями живой, не придуманной истории России.        

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург. 

 
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