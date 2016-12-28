Как должна выглядеть новогодняя ель?

28 декабря, среда, 15:02

Со времен Петра I елка является главным символом празднования Нового года. Однако со временем представления о том, как должна выглядеть новогодняя красавица, сильно менялись. Какие елки популярны сегодня?

Официальные новогодние торжества начались в Петербурге вечером 24 декабря. Именно в этот день главный Дед Мороз нашей страны, приехавший в город на Неве из Великого Устюга, зажег на дворцовой площади главную елку Петербурга.

Однако, еще в начале прошлой недели в Петропавловской крепости появились не совсем обычные праздничные елки. Первый городской зимний фестиваль елок собрал более 60 работ от профессиональных художников и дизайнеров. Из них были выбраны 20 лучших арт-инсталляций для того, чтобы украсить город. Каждый из участников воплотил в елке что-то свое: от детских конфетных впечатлений, до серьезных художественных посвящений.

Наталья Митрофанова – участница фестиваля, художник, дизайнер

«На создание елки меня вдохновил такой испанский художник Окуда Сан Мигель. Он меня очень вдохновил. У него вот такие геометрические фигурки – очень красиво получается. И я решила, что как раз для елки было бы неплохо такое применить».

Не обошлось и без критики. Не все приверженцы традиций по достоинству оценили современный подход к внешнему виду новогодней красавицы

В некоторых домах петербуржцев также можно заметить современные тенденции, при выборе главного новогоднего атрибута. Как совместить красоту Нового года и бережное отношение к природе? Ольга Пылаева сделала выбор в пользу экоелки.

Ольга Пылаева – хозяйка эко-елки

«Хочется красоты, чтобы она простояла, да и потом самая проблема – выкинуть елку. Я помню в детстве она у нас стояла до февраля, пока ее папа не вынесет».

Существующий в нашем городе уже несколько лет проект «Эко-елка» предлагает не покупать срубленную лесную красавицу на елочном базаре, а пригласить в гости живое дерево. Елку заберут по окончании праздников и пересадят в естественные условия. К сожалению, пока процент выживания лесных красавиц чрезвычайно низок – не больше трети. Но, организаторы не теряют оптимизма и ведут селекцию самого стойкого к новогодним торжествам елочного вида.

Федор Тарабукин – автор проекта «Эко-елка»

«Елка испытывает стресс, как бы бережно к ней не относились. Товарный вид свой она потеряет, и некоторое время будет восстанавливаться. Потом она высаживается в лесопарках, в лесничествах, с которыми мы сотрудничаем».

Каждый наряжает елку своим способом и в своем стиле. Почему бы не добавить в этот процесс соревновательной составляющей – именно так подумали в одном из культурных заведений нашего города и организовали первый Всероссийский чемпионат по украшению новогодних елок.

Анатолий Карнаухов – организатор первого Всероссийского чемпионата по украшению новогодних елок

«Вы видите, сколько пришло людей для пилотного проекта. Мы решили попробовать в этом году, чтобы в следующем сделать это более глобальным».

Соревнование проходили в условиях неласковой Петербургской погоды на берегу финского залива, однако ни одна из заявленных команд не снялась с чемпионата. Чемпионат по украшению елок носил благотворительный характер, и все вырученных средства были направлены в благотворительный фонд «Реабилитация ребенка». А вот наряженные красавицы в канун нового года нашли свое место в детских домах.

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Владимир Пивнев и Валентина Говорушкина. Первый канал-Санкт-Петербург.