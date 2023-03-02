Как добывали мрамор полтора века назад. Спелеомаршрут по подземной Рускеале

02 марта, четверг, 09:32

Пейзажи горного парка «Рускеала», знаменитое озеро и каньон, многим известны хотя бы по фотографиям. Но это ещё не главные достопримечательности. Под землёй проходит ещё один маршрут: заброшенные штольни, живописные гроты, ледяные сталактиты.

Всё это может увидеть любой, даже не подготовленный турист. О спелеомаршруте "Подземная Рускеала" и других проектах и планах горного парка расскажем в нашем репортаже из Карелии.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург